国际米兰否认接触埃里克森：他成为自由球员

意甲俱乐部的首席执行官表示，他们还没有与英超俱乐部就签下这名丹麦中场进行过接触。

热刺中场克里斯蒂安·埃里克森一直与国际米兰联系在一起，但马洛塔坚称两家俱乐部之间没有任何接触。

埃里克森与热刺的合同将在本赛季结束后到期，但有报道称国际米兰愿意以2000万欧元的价格在一月份签下他。

巴塞罗那的阿图罗·比达尔也被认为是蓝黑军团的目标，首席执行官马洛塔证实他们希望在转会窗口中增加一名中场和一名边锋。

然而，马洛塔否认国米正在与热刺就这名丹麦国脚进行谈判。

“国际米兰经常和高质量的球员联系在一起，这是一种恭维，但是我们和热刺没有任何接触。”他告诉意大利天空体育：“埃里克森是一个有天赋的球员，不用我说你也知道的，他将在六月成为自由球员。”

“我想很多俱乐部都对他感兴趣，他是个有趣的球员，但我不会站在这里告诉你我们正在和他的俱乐部或经纪人谈判。”

当被问及比达尔时，马洛塔说：“我们正在与经纪人和俱乐部进行各种各样的接触，以提高球队的质量水平，他们已经做出了非凡的成绩。”

“我们还没有得出结论，因为我们想要冷静地对待这件事，做出正确的决定，即使这意味着没有任何签约。”

“我不愿意指名道姓，但我们在转会市场上非常活跃。我们得到谁也取决于谁要离队。”

“现在，我们正在寻找一名中场和边锋。如果球员要求离开，我们会尽力让他们开心，但目前为止我们还没有收到来自球员的任何压力。”