国际米兰及欧足联被要求就意大利疫情作出解释

有迹象表明，一场欧战淘汰赛可能会闭门作赛，相关人员要求得到迅速的答复。

在意大利爆发新型冠状病毒疫情后，保加利亚冠军卢多戈雷茨要求得到保证，能够安全前往米兰参加周四与国际米兰的欧联杯比赛。

克里斯蒂安·埃里克森和罗梅鲁·卢卡库在国际米兰2-0战胜卢多戈雷茨的第一回合比赛中进球，但是有报道称梅阿查的第二回合比赛有可能空场作赛。

国际米兰周日对桑普多利亚的比赛由于当地的疫情被推迟，意大利总理朱塞佩·孔特确认了这场比赛是不会进行的几场比赛之一。

其他球队

"我们打算暂停明天在伦巴第和威尼托举行的所有体育赛事。"孔特在周六离开紧急内阁会议时对记者表示。

除了国米对桑普多利亚，亚特兰大主场对阵萨索洛、卡利亚里对维罗纳和都灵对帕尔马的比赛也被暂停。

在2人死亡、数十人被证实呈阳性之后，意大利正在努力控制Covid-19病毒的蔓延。

在周日发表的一份声明中，卢多戈雷茨表达了他们的担忧，并呼吁国际米兰和欧足联尽快澄清此事。

声明称：“卢多戈雷茨俱乐部已经正式向欧足联和国际米兰俱乐部询问了意大利伦巴第地区的情况，而伦巴第的首府是米兰。最近几天，那里出现了感染冠状病毒的病例。”

“超过600名保加利亚冠军的支持者将在周四（2月27日）在梅阿查为他们最爱的球队助阵欧罗巴联赛1/16决赛的第二回合。”

“他们中的许多人已经购买了机票，还有从保加利亚到意大利的有组织的巴士旅行。”

“卢多戈雷茨希望欧洲足球总部能发表一份官方声明，国际米兰能尽快解释一下目前的情况。如果收到消息，俱乐部将立即在其官方网站上通知球迷米兰的情况。”

“卢多戈雷茨俱乐部将与保加利亚外交当局就意大利的局势进行联系。”