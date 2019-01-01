国际米兰千万欧元年薪锁定孔蒂 只差签字官宣

关于前切尔西主帅孔蒂的转会传闻即将结束，他将与国际米兰签约。

够力足球确认，前切尔西主教练孔蒂将在今年夏天接手国际米兰，这位49岁的主帅将在2019-20赛季在梅阿查球场的教练席上接替斯帕莱蒂。

在过去的几个小时里，国米从孔蒂的随行人员那里得到了确认，这位前意大利国家队主教练将接受国际米兰的提议，这将使这位意大利主教练的年薪达到1000万欧元(900万英镑/ 1100万美元)左右。

作为尤文图斯的标志性人物，孔蒂作为一名球员赢得了5个意大利顶级联赛冠军，以及1995-96赛季的欧洲冠军联赛冠军，在2011年至2014年执教老妇人期间，他又获得了3个意甲冠军。

同样的，随着阿莱格里在俱乐部执教五年之后宣布离开，关于孔蒂将会回到都灵的谣言自然浮出水面——尤其是在他承认下赛季很有可能回到意甲之后。

然而，这些谣言没有什么分量。虽然斑马军团确实讨论过让孔蒂复职的可能性，但是他们重新聘请孔蒂的计划并没有通过构思阶段，而国米则迅速给出了一个决定性的报价。

事实上，由首席执行官朱塞佩·马洛塔领导的朱塞佩·米亚扎团队已经为孔蒂准备了一份非常详细的合同，够力足球了解到一切都已达成一致，最终敲定交易只需要最后的签字。

这份协议的签订时间与媒体报道的孔蒂在与前东家切尔西的法律纠纷中获胜的时间相当吻合。孔蒂在2018年被切尔西解约后，为剩余的合同寻求赔偿。

据称，这位主教练从斯坦福桥得到了900万英镑(1100万美元)的补偿金，尽管蓝军方面坚称孔蒂在俱乐部的最后一个赛季违反了合同。够力足球试图联系切尔西方面，当切尔西拒绝就此事发表评论。

孔蒂的任命对意甲来说是个好消息，意甲已经见证了尤文图斯多年来在积分榜上的统治地位，而其他传统豪门都未能与之抗衡。

国米希望在下个赛季能竞争联赛冠军，并希望保住前四参加下赛季的欧冠比赛。