国际米兰为吉鲁开出合同 双方即将会面谈判

这名法国前锋本赛季在斯坦福桥几乎没有出场机会，他有可能在今年一月从西伦敦转会米兰。

在收到国际米兰的合同后，切尔西前锋奥利维耶·吉鲁非常渴望与安东尼奥·孔蒂在国际米兰重聚。

吉鲁今年33岁，在2019-2020赛季中，兰帕德很少使用他。这名法国国脚到目前为止本赛季只在英超联赛中出场5次，没有一个进球，因为兰帕德更喜欢塔米·亚伯拉罕和米希·巴舒亚伊。

够力足球可以证实 ，由前切尔西主帅孔蒂执教的国际米兰已经成为了这名前锋的可能目的地，国米的代表和吉鲁本人将在周四会面。

吉鲁收到了一份2022年6月到期的合同，法国人希望在斯坦福桥效力两年后有机会加盟一家新俱乐部。

根据合同条款，他将得到与切尔西相当的薪水，原本的400万欧元年薪将在接下来的两个赛季降至350万欧元。

国际米兰还没有和切尔西就吉鲁的转会达成协议，而英超的阿斯顿维拉和纽卡斯尔也已经在一月和他联系在一起。

兰帕德在周一承认，虽然还没有达成任何协议，但吉鲁的转会在目前的转会窗口内是“可能发生的事情”。

“没有关于奥利（吉鲁）的最新消息，但我已经和他谈过了。”兰帕德这样评论这位世界杯冠军：“如果这是他真正想做的事情，而且这对俱乐部、我和球队都有好处，那么这件事就有可能发生。”

有一个人希望吉鲁离开，那就是他的国家队教练迪迪埃·德尚，他认为吉鲁需要经常上场。

“他很清楚，他不可能满足于这么短的时间。这还不包括法国，那是他的责任。这取决于他自己，看他更喜欢或选择哪个目的地。我在去年11月的最后一次国家队训练营中与奥利维耶进行了交谈。甚至在之前的时候，他就已经知道什么对他是最好的。”

“奥利维耶现在并不开心，因为他的比赛时间越来越少了。这不是他的过错；他正在忍受这种情况。这取决于他的决定，为了在俱乐部的日常比赛中获得最好的竞技状态。”