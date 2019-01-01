国足1比2不敌叙利亚 银狐里皮再次宣布辞职

这位意大利教头再次宣布辞去中国队主帅一职，但这一次他的决定得到了诸多球迷和足球从业者的“肯定”。

在1比2不敌叙利亚的世预赛比赛后，国足与叙利亚之间的分差已被拉大至5分，4战2胜1平1负、暂列小组第二的糟糕战绩也将中国足球再次推上了风口浪尖。

而更令人惊讶的一幕则发生在赛后新闻发布会上，国家队主帅里皮直接宣布了自己的辞职决定，并坦言自己拿着高昂的年薪，所以必须承担所有责任。

2016年10月22日，在广州恒大留下辉煌战绩的里皮在万众瞩目的情况下成为了国足新主帅，不过在今年1月的亚洲杯后，这位意大利名帅就宣布了自己的辞职决定。不过在今年5月，银狐又一次拿起了国足教鞭，而这一次又是以辞职收场。

里皮的这一决定也在社交媒体引起了渲染大波，也让国足规划问题再次成为了激烈的讨论点。

名嘴詹俊就在微博上发表了自己的看法，他表示这位老帅是应该辞职了，他的光环已经消失，二进宫时就引发许多质疑的他，在三年时间里并没有给中国队带来什么提高。针对国足的未来，他也发表了自己的一些疑问，是否要继续规划之路，还是干脆选择一位本土主帅。

除了詹俊，知名足球评论员申方剑也给出了自己的看法，在他看来，里皮过往的成绩确实值得尊重，但长期不看中超，不亲自考察球员、不带队参加东亚杯的老年银狐其实早就应该“走人”，这位意大利人并没有真的带着中国球迷一起飞的心。

王涛、颜强、梁翔宇、刘思远等国内知名足球媒体人也在自己的社交媒体帐号人发表了自己对里皮辞职一事的看法，除了批评意大利人之外，还有许多人将矛头直指归化政策和恒大集团。

中国队员进了两球，我们却1比2输掉了比赛，更让我们难以接受的是，中国足球的未来究竟在何方？

也许贺炜的那句话才点明了国足屡次折戟世预赛的真正原因：这样的中国队进入世界杯是对其他尊重足球发展规律的国家的不公平。