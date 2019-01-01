国足选帅 到底要考虑些什么

随着里皮离任，国足又要选帅了

穆罕默德-本-扎耶德体育场，意大利世界杯冠军教头马塞洛·里皮率队在亚洲杯四分之一决赛中0-3惨败于伊朗队，被淘汰出局。结束了亚洲杯征程的里皮在赛后发布会上宣布了自己离开国足帅位的消息。在这之后，中国队要另请高就来执掌国足教鞭。

在新一期国际足联的排名中，中国排在第76位，与白俄罗斯持平，略低于乌干达。这就是国足的纸面实力。排名低于伊朗的中国队在与伊朗队的比赛中展现了灾难级的防守，三个自己后卫的失误导致了三个失球。面对这种情况，即便已经70岁高龄的银狐也无计可施。

随着中国足协开始寻找里皮的接班人，我们能看到国足下一任教练将面临的五大挑战。

一、来自国家层面的压力

新任教练将在来自国家最高层的压力下接受这项工作。中国国家主席习近平是著名足球迷，他承诺要让中国成为这项世界著名运动的一支重要力量。习总书记重视“足球外交”，巴西女总统罗塞夫曾邀请习近平亲临世界杯决赛，他也曾寄语祝福前中国男足主教练法国人阿兰·佩兰带队工作顺利。

中国政府正在投入大量资源发展草根和青年、校园足球，但我们不能奢求在短时间内就能获得可观的回报。以现有的球员基础排兵布阵用以肩负起国家的期望，新教练的压力可想而知。

二、失望的球迷

很难用语言描述中国球迷对于自己的主队有多失望了，中国男足一度成为国家的耻辱和笑话，与乒乓球等其他球类运动相比，男足无疑是最拿不出手的，再与“铿锵玫瑰”中国女足相比，拿着高薪却成绩“感人”的中国男足非常尴尬。但同时，对于十三亿人口的大国而言，所谓“选不出个会踢球的”这也是一个很难接受的事实。

去年晚些时候国足友谊赛连续战平巴林，然后是主场再次战平印度，连平两支亚洲鱼腩球队，人们歇斯底里地喊着“国足解散”。其实这个口号已经被喊了多年。但是在亚洲杯四分之一决赛负于伊朗后，球迷的反应的大多都是平静——没有谩骂，一片祥和，仿佛国足不留遗憾一般。这太可怕了，首先是没有球迷觉得国足能赢，其次球迷也看习惯了国足的崩盘。如果球迷们也都对国足球员的不争表示了麻木，那么我们更看不到希望。

三、落后的足协

球迷们也同样不喜欢中国足协，这是一个非常传统的组织，说难听的，那叫思想不先进但权力集中。足协进来的政策非常业余，比如让球员组团去军训，这在世界足坛是不可理喻的。在这种条件下新教练必须想办法与中国足协合作，如果新教练是外国人，那就更有挑战性了：他不太可能接受并习惯在自己的足球世界里与官僚主义强权打交道——其实这样的例子比比皆是。前国足主教练杜伊科维奇曾给他的接任者高洪波提出建议，深度了解中国足球的他说：让长期约束中国足球的人离开。据足协内部人士披露，早在万达与中国足协全面合作一事被披露后，足协内部不少基层人员、中层干部曾私下劝高洪波，索性选择自己主动走人，没有必要“死扛”。高洪波的妻子也在足协工作，那些平时与她关系不错的足协人员让她多劝劝高洪波，“想开一点，何必活受罪呢？”

这样的足协是不职业的，他们干得出一拍脑门天价签下卡马乔、执教期间劝退高洪波的等等蠢事。足协主席喜欢乒乓球，不喜欢足球，甚至不懂足球。如果足协还一直保持这种状态，国足在这种情况下很难进步迅速。

四、球队老龄化

中国队在对阵伊朗的比赛中首发出场的平均年龄是29岁，他们是亚洲杯上年龄最大的队伍之一。29.3是中国队这次的参赛队员的平均年龄，38岁的队长郑智还是中场说一不二的人选，队内最年轻的是23岁的韦世豪和刘奕鸣，但他们还不能接过老前辈们的大旗。场场首发的高龄球员疲劳积累导致受伤，在淘汰赛中状态很差，屡现低级失误。有些球迷指责里皮对年轻球员不够信任，其他人则反驳称银狐无人可用，年轻球员的经济水平还达不到里皮的选材标准。确实，在郑智和蒿俊闵之后，国足阵中已鲜有留洋经历的球员，水平稍强的张稀哲和张玉宁在五大联赛也是死守饮水机。刚刚官宣加盟西班牙人的武磊打破了五大联赛常年没有中国球员的尴尬。青黄不接，也是新教练要面临的困境。

五、进球荒引发的问题

里皮的执教下的中国男足，场均进球数稍稍高于个，面对强敌经常性不进球，机会浪费很多。里皮常常抱怨自己前锋可选择的太少，并将其归咎于中国俱乐部喜欢使用外国前锋在联赛中攻城拔寨，本土球员都是鲜花的绿叶。

上海上港本土前锋武磊是个例外，他上赛季在联赛中打入粒进球，力压众多强力外援前锋夺得中超金靴，并率队打破广州恒大对于中超冠军的垄断，捧得队史第一个中超冠军奖杯。值得一提的是，武磊的进球不包含一粒点球。刚刚官宣加盟西班牙人的岁中国球王是中国的希望，是他带伤扛着中国队在本届亚洲杯上走到八强。武磊证明了自己，登陆西甲联赛是众望所归。但是光有一个武磊是不够的，看看韩国队和日本队，我们需要很多个武磊。郝海东范志毅的黄金时代早已过去，武磊的成就暂时无法与他们相提并论。我们最害怕的是未来的球员连武磊的高度都无法达到。

中国足球振兴的道路，道阻且长。我们希望中国足球的各位参与者都能好好反省自己的错误和不足，正视问题。我相信总有一天，我们能看到国足最闪耀的时刻。总有一天，我们能骄傲地看着绿茵场上身穿红色球衣的十一人，为了他们幸福地或哭泣或狂喜。