国足若只剩煽情 那将是最大的悲哀

0-3惨败伊朗，赛前无人收拾行李的中国队还是要收拾行李回家了

穆罕默德-本-扎耶德体育场，开场前的眩目灯光秀，让人感觉如同一场盛宴大赏。这样的舞台效果很让人兴奋，无论是球场中央即将迎来大战的主角，还是四周看台上的观众，现场气氛至始至终很high。

很难想像这样一个夜晚，中国男足以一场惨败结束了本届亚洲杯赛的全部比赛。在这场与伊朗队的对话中，0-3的比分与比赛过程，让中国队看到了与亚洲第一的差距。以这样一种方式谢幕，并不能称得上是意料之外的事情。赛前所有人都认为国足与伊朗之间有两个球的差距。比赛结束哨响：平静——这个词可以充分概括里皮在本场比赛的指挥状态。



这是中国队第二次来到这个场地进行比赛，当然对手伊朗队同样不陌生。两支球队在8强淘汰赛中相遇时，注定只能有一支球队继续留下。这一次，被伊朗队主帅奎罗斯尊称为老师的里皮其实很清楚：自己很难赢得了学生。无论从阵容还是球队状态来看，伊朗是里皮治下的国足难以逾越的大山。

三名中卫的三次失误造成了三粒失球，老的小的全占上了，银狐里皮无可奈何。压迫反抢强度很高且执行果断，防守部署细致入微，进攻手段直接高效，阿兹蒙等球队核心带动着整个集体高效运转，伊朗队展现了高出一筹的技战术素养和个人能力。国足丢球后乱了方寸，能够发挥出正常水平的球员寥寥无几，除了老将郑智和于大宝是为数不多的亮点，其余球员我们很难去作出评价。

比赛开始前，奎罗斯两次与里皮进行了交流。先是在双方球员在赛前最后热身训练的时候，奎罗斯端着一杯咖啡走过来，与里皮、马达洛尼等意大利人进行了几分钟的交流，气氛非常融洽。十几分钟后，比赛开始之前，又一次是奎罗斯主动走了过来，在所有人的注目下，学生完成了又一次一次赛前尊重老师的仪式。



没有人知道，这是不是里皮最后一次迎接中国队球员出场，这位世界名帅的目光流淌出些许的不舍。

“中国队不应该被轻视，他们在防守抵抗方面做得非常不错。这就好比伊朗队征战世界杯，同世界上最好的球队进行比赛，也可以踢得很好。本届亚洲杯也是如此，在一些特定比赛环境之下，一些二流球队可以同一流球队进行很好地对抗。”作为曾经在97十强赛阶段连进中国两球的伊朗名宿，罗斯塔在赛前接受采访时的发言代表了大部分人对本场比赛的看法，即国足实力处于下风并非完全没有机会。伊朗在世界杯上的表现给“里家军”展示了以弱胜强之道：在全力做好防守的同时，等待对手犯错。



比赛中，里皮最担心的一幕发生了



中国队的首发阵容虽然第一次在赛前被媒体准确预测，但大家还是没有想到里皮的布阵不是五后卫。开场的时候，张呈栋打左前卫，刘奕鸣更加靠近右边后卫，刘洋司职左后卫，蒿俊闵右前卫，是一个442的阵型。看得出，里皮还是希望能够攻守平衡而不是一味的死守，特别是把蒿俊闵放在边路，还是希望发挥蒿俊闵的进攻优势。当然，这个体系可以根据需要转化为五后卫：当对手集中打击一侧边路时，郑智或吴曦要粘合中卫与边卫之间的空当；当对手快速转移进攻方向时，张呈栋要退到左后卫位置协助刘洋。



其实，面对伊朗这样的强队，里皮没有什么畏惧的，他很清楚这样的较量会是什么结果，所以里皮在赛前反复提到了两点：不要自己犯错。同时还需要一点运气。伊朗的防守出色但并非无懈可击，中卫容易因为上抢失位就是漏洞之一。第6分钟，伊朗中卫的上抢未能限制郜林在禁区前沿的拿球，蒿俊闵接应分球后下底横敲，侯塞尼-卡纳尼赶在武磊包抄前将球挡出，同时边裁举旗示意武磊越位。



中国队士气正盛，但可惜是的是，里皮最担心的事情还是发生了。老将冯潇霆的失误造成了第一个失球，当伊朗队破门的那一瞬间，站在场边的里皮面无表情，甚至没有任何肢体语言。

吴曦的拉伤打乱了银狐本来的安排。在赵旭日换下吴曦后，里皮还是用肖智换下了冯潇霆，改打四后卫，张呈栋回到右后卫，重新改打433。显然，里皮还是想搏一下。只是31分钟的时候，还是后防线的失误。比分变成0-2，这个时候里皮已经回到了座位上。

主裁判观看VAR的时候，里皮依旧没有动作，作为教练的他深知这球没有改判的可能性。当卡塔尔人看完视频回话没有做出改判的时候，马达洛尼立刻起身走出来挥挥手表示了不满，但身后的里皮依旧坐在那里没有表情、很是平静。确实，上半时就0-2的比分，又是面对防守如此严密的伊朗队，里皮也清楚，自己无法改变什么。

终场哨场响起时，奎罗斯第三次来到中国队替补席前问候。只有马达洛尼迎了出来，里皮一直坐在替补席上，这会的独处时间并不短，但里皮并没有等到谢场的国家队球员回来，还是选择了独自走回休息室。面对这场比赛，中国队个人能力上的差距导致这个比分。不知里皮心中是何感受。

在郑智和蒿俊闵之后，国足阵中已鲜有留洋经历的球员，参照阿兹蒙和贾汉巴赫什等人对伊朗的贡献，我们不难发现旅欧留洋经历对亚洲球员的意义所在。全面提升中国足球水平非朝夕之功，考虑到现阶段的中国足球环境，中国的未来无人得知。

接下来，所有人关心的一个话题就是：里皮会以什么样的方式告别。会有一番深情的告白吗？还是就这样安静的离开。

里皮没有给记者提问的机会，直接选择了宣布自己将不会继续执教中国队。对于自己带领中国队的这两年时间，里皮的陈述也非常简单，只是最后留一下句意味深长：这两年的工作，我很感谢我的球员，但是今天晚上，我不想感谢他们，他们在这样一场重要比赛，出现如此多的失误……

还好，我们还能看到希望。中国队在这几年里，无论经历风风雨雨，还是有所进步的。小将韦世豪等即将上位，规划球员已经开始。无论是老队长郑智赛后的哭泣还是里皮的沉默，这表示着一个时代的谢幕和一个新时代的开始。假如有一天我们的赛后文章只剩下了煽情，那才是我们最大的悲哀。

中国加油。