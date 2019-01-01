国足又赢一利好 亚洲杯首战对手一大将伤退

即将开启亚洲杯征程的中国男足再赢一利好，首战对手吉尔吉斯斯坦队中大将维克多·迈尔确认因伤退出，老将西多连科入替。

根据亚足联官方公布的最新消息，中国男足亚洲杯小组赛首战对手吉尔吉斯斯坦的23人大名单发生了变化，球队主力边锋维克多·迈尔（Viktor Maier）将会因伤错过本届亚洲杯的末班车，此前曾代表吉尔吉斯斯坦国家队出场过27场比赛的31岁老将帕维尔·西多连科入替。

现年28岁的维克多·迈尔出自德国知名的汉堡青训营，目前效力于德国联赛系统的第四级别球队魏登布吕克足球俱乐部。去年3月初，这名拥有德国和吉尔吉斯斯坦双国籍的国脚遭遇了一次严重的髌腱断裂伤病，12月才刚刚复出。不过在1月2日，这位吉尔吉斯斯坦大将伤病出现反复，最终确认无法及时付出，遗憾落选大名单。

维克多·迈尔出生于吉尔吉斯斯坦，不过在10个月大的时候就跟随父母定居德国。在成长过程中，他曾先后入院过德国各级青年队，但由于后期发展不如预期，最终选择代表吉尔吉斯斯坦国家队参加比赛。截至目前，维克多·迈尔已经代表“草原雄鹰”在各项赛事中出场过14次，有1球2助攻入账。

值得一提的是，在西多连科入选之后，吉尔吉斯斯坦的23人报名名单中，出自国内豪门比什凯克多多伊的球员已经多达11名，就连国家队主帅克雷斯蒂宁也在兼任着该俱乐部主帅一职。

其实国足目前也没有完全敲定自己的23人最终大名单，当然这也是亚足联的规则所致。根据现有规则，各队只需在首场比赛前的6个小时确认最终大名单即可。除了已经锁定主力门将的颜骏凌之外，国安小将郭全博以及目前伤病在身的王大雷与张鹭，这3位门将中将有一人落选本届亚洲杯。