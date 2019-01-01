国足利好 韩国一哥或错过与中国小组赛

考虑到韩国一哥孙兴慜近期的疲劳状态，即使飞抵阿联酋，也有可能不会在对阵中国的比赛中出场，这对国足来说，绝对是一大利好。

对韩国来说，他们对亚洲杯冠军的渴望已达到顶点，为了这一刻，甚至漫长等待了59年。尤其是在有了孙兴慜这种顶级球员之后，目前的韩国可以说是上下一心，全民开启了幕僚模式，为“太极虎”出谋划策。

韩国知名体育媒体《每日体育》甚至直接建议韩国主帅平托在小组赛第三场对阵中国的比赛中，索性轮换孙兴慜，以保证这位热刺巨星的健康与体能。

此前热刺已经确认孙兴慜将在1月14日与曼联的比赛结束后飞赴阿联酋，因此已经可以确认他将无缘国家队对阵菲律宾与吉尔吉斯斯坦的比赛。也就是说，孙兴慜在16号拿中国队来进行热身，确实极有可能。

但现在《每日体育》指出，考虑到孙兴慜目前的体能状况，国家队主帅本托应该放弃让孙兴慜出战，在淘汰赛阶段再使用这一大杀器。

对韩国队而言，如此安排的可能性确实存在，不过这一切都要建立在前两场比赛的赛果之下。与此同时，中国队自身的发挥也极为关键，如果韩国兵不血刃就能够提前锁定小组第一，这两支小组最强对手自然不用死磕到底。

截至目前孙兴慜已代表热刺在各项赛事中出场了23次，斩获11球6助攻，尤其是在近期，这位来自亚洲的前锋更是状态火爆。从12月20日对阵阿森纳开始，已经在近6场比赛中为球队贡献了6球3助攻，是球队反超曼城位列英超第二的一大功臣。不过相应的，目前的孙兴慜在过去的10场比赛中全部首发并至少打了70分钟，下场关键战再加上连日奔波，到达阿联酋的亚洲天王恐怕早已是强弩之末。

对于国足而言，小组赛最强对手出现这种情况绝对是一大利好，希望他们能够抓住机会，再一次战胜苦主韩国。