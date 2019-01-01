国足亚洲杯首战对手主帅 已准备好击败中国队

在2019年亚洲杯首战对阵中国队的赛前发布会上，吉尔吉斯斯坦主帅谈到了备战、中国队以及对赛果期待的问题。

北京时间1月7日晚7点，2019年亚洲杯的一场焦点战将在中国队与吉尔吉斯斯坦打响。在这种情况下，吉尔吉斯斯坦过来的主帅亚历山大·克里斯季宁在赛前新闻发布会中不可避免地谈到了球队的备战以及对中国队的一些了解与期待。

——目前球队的备战是什么情况？

“明天的比赛将会非常艰难，双方都得到了充足的备战时间，我相信这会是一场值得所有人期待的比赛。”

——能不能谈谈你对中国队以及中国足球的认识？

“每支参赛球队都采取了封闭式训练，所以我们对中国队目前的情况还不是非常了解。不过根据从中国联赛方面得到的资料，我们可以分析出中国球员的特点。基于这些情况，我们有信心打好这场比赛并拿到令人满意的结果。”

“中国足球这些年来的发展非常迅速，他们的俱乐部在亚冠赛场上有着优秀的表现，我们非常认真地看待这个对手。”

——你们对首场比赛有着怎样的期待？

“吉尔吉斯斯坦确实缺乏一定的亚洲杯经验，不过你要知道，没有人是从一开始就具备经验的。自晋级决赛圈以来，我们就一直在为此做准备，此前一系列的备战行动是非常有质量的，要知道我们热身赛的对手可都是强队，”

“经过这样充分的备战，我们已经能够确保在比赛中发挥应有的实力。球队有能力在亚洲杯赛场走得更远，球队上下十分期待能够在首战中拿出好的表现。”

——中国队以及媒体对吉尔吉斯斯坦了解甚少，这会不会是你们的优势？

“中国队有一位经验丰富的主帅——里皮，他曾率领意大利队拿到过世界杯冠军，不过截至目前，还没能带领中国队有所突破。现在比赛还没开始，所有人都能保留自己的意见。等到明天在赛场上，大家就会知道情况是怎么样了。”

无论是是在最新一期的FIFA世界排名还是亚洲排名中，中国队都在吉尔吉斯斯坦之上，不过比赛的胜负还在看双方的赛前准备和临场发挥情况。期待中国队能够克服不利因素，在对阵吉尔吉斯斯坦的比赛中取得开门红，加油！