国足亚洲杯首战发布会：里皮冯潇霆出席

中国队本届亚洲杯的首场比赛即将打响，主帅里皮和后防大将冯潇霆在赛前新闻会中回应了诸多问题。

北京时间1月7日晚7点中国队将会迎来2019亚洲杯的首场比赛，在对阵吉尔吉斯斯坦的新闻发布会上，国家队主帅里皮与后防中坚冯潇霆回答了记者的提问。

里皮相关问题

——目前中国队的备战情况如何？

“从去年12月初我们就开始备战亚洲杯，已经进行了大约40天，目前来看球队的备战情况良好。我对球员们有信心，这是一项非常重要的赛事，我们会竭尽全力拿到最好成绩。”

——明天中国就将迎来自己的亚洲杯首战，中国队还有哪些需要提升的地方？

“答案很简单，我需要球员们拿出全部实力和决心去打好每一场比赛。”

——郑智将会因停赛缺席首场比赛，这对随队的影响有多大？你是否已经找到了更好的中场组合？

“我们此前已提前了解队长郑智第一场比赛停赛，在备战期间就为此做好了充足准备并演练了没有郑智在场时的中场组合。训练期间我们已经有了非常好的中场搭配。”

——肖智和韦世豪这两天都因伤缺席了训练，他们能在首战中出场吗？

“肖智和韦世豪不会首发，首场比赛将暂时留在替补席，第二场比赛就可以出战了。”

——球队对吉尔吉斯斯坦的了解有多少？在此前的热身赛中，中国队丢球过多问题有没有改善？

“我们已观看了对手近期6-7场热身赛录像，球队有了解到对手的阵型打法以及核心队员的能力。如今科技非常发达，球队的相关信息早就不是什么秘密了。”

“热身赛丢球多，这一点将取决于我们是如何进行有效备战的，在比赛中打出自己的风格，如果风格打出来了也就不会产生热身赛丢球多的问题。”

——这次2019年阿联酋亚洲杯，中国队的目标是什么？

“本届亚洲杯，中国队的目标很简单，希望球员们能够充分发挥出自己的应有水平。为了亚洲杯，我们在为期40天的训练中付出了巨大努力。这届亚洲杯像日本、韩国都是很强的对手。我在中国工作了7年，深知中国14亿人口有非常多球迷在关注中国队。希望本届亚洲杯球员能有所突破，为中国足球和中国球迷带来一些惊喜。”

冯潇霆相关问题

——球队对本届亚洲杯有什么样的准备和期待？

“为了这次亚洲杯，我们集训40多天，每一天都非常努力，很高兴比赛在明天就要开始了，我们都非常的期待，我们也非常希望能打好亚洲杯。”

——这是你的首次亚洲杯之旅，你有什么感想？

“之前经历过几次亚洲杯的集训，但是没进入到比赛阵容里，这是我的第一次参赛，我非常珍惜这次机会，不管是第几次，这对于每个球员都是很重要，这次集训我非常的努力，很开心这次能跟队伍一起，就像我刚才所说的，每个人都期待打好这一次的亚洲杯。”