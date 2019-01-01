国足两大将：武磊伤情已好转 菲律宾实力很强

中国男足正在备战亚洲杯的下一个对手菲律宾，石柯与吴曦两位大将在训练后接受了采访。

在逆转吉尔吉斯斯坦之后，国足开始在阿联酋备战第二场对战菲律宾的比赛，而在恢复性训练之后，在首场表现出色的石柯与吴曦接受了记者的采访。

石柯采访

——今天都进行了哪方面的训练？

“今天的训练以恢复为主，备战时间不多，教练希望每个队员将身体状态调整好。第一场赢了对球队是一种压力的释放，让我们更有信心去备战第二场比赛。”

你觉得下场比赛的对手菲律宾实力如何？

“菲律宾有一些归化球员，有曾经效力于中超建业的哈维尔，我们在中超交过手，对方很有实力，我们还是立足本身，不去考虑对手，好事考虑对手本身的凝聚力，去打好这场比赛。”

吴曦采访

在首战告捷之后，球队目前的状态如何？

“球队今天训练还是以恢复为主，大家都有不同程度的疲劳，争取在比赛之前把身体状态调整到最好。”

“我觉得我们所有人的状态非常好，我自己也是要尽最大的努力去赢得每一场比赛。”

上场比赛给球队带来了哪些影响？

“上场比赛我们半场落后一球，通过全队的努力逆转了比分，这大大提升了球队的自信心和气势。”

武磊在上场比赛出现了伤病，目前他的情况如何？

“目前来看他的情况时有所好转，我也希望他能够早日康复，争取可以赶上和菲律宾的比赛。”

你们是如何备战下场比赛的对手菲律宾的？已经开始研究了吗？

“今天只是简单介绍了一下对手，做了一些技战术方面的准备。球队明天可能会针对对手做具体的分析。”