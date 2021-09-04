国脚最多！揭秘韩国军旅球队金泉尚武

8月23日，韩国足协公布了国家队名单，他们将为2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛决赛而战。9月2日和7日，韩国队分别在主场迎战伊拉克和黎巴嫩。

8月23日，韩国足协公布了国家队大名单，他们将为2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛决赛而战。9月2日和7日，韩国队分别在主场迎战伊拉克和黎巴嫩。

国家队主教练保罗·本托选择了26名球员，包括热刺边锋孙兴慜、赵贤佑和权昶勋等。金泉尚武队最为突出，有四名球员被征召参加国家队。这是所有K联赛俱乐部中国脚数量最多的，追平本赛季夺冠热门蔚山现代和全北现代。这四名球员是谷成允、郑承贤、朴智秀和赵奎成。

金泉尚武是K联赛中较为特殊的一支球队。该俱乐部是由韩国部队体育部所有，有义务服役的韩国球员，可以通过加入这个俱乐部，在履行国防义务的同时继续他们的足球生涯。

然而，这并不是对所有人都开放的。只有少数27岁以下的球员可以加入，这样确保只有最优秀的候选人才能加入球队。如果有球员在完成军事任务后离开俱乐部而出现任何空缺，其他球员将在随后加入。由于这是国家职责的一部分，所以不需要支付任何转会费。

孙兴慜曾经差点加入金泉尚武，他在2018年第18届亚运会上获得金牌，获得了豁免义务兵役的机会。根据《兵役法》，韩国允许授予那些高知名度的运动员豁免权，要么赢得奥运奖牌，要么成为亚运会的金牌得主。

今年5月，转会市场网站公布了世界各地的职业足球俱乐部的市场价值排名。K联赛中，金泉尚武以1775万欧元的价值排名第一。这个结果相当令人吃惊，因为俱乐部的价值比K联赛、杯赛冠军全北现代（1748万欧元）以及亚足联冠军联赛冠军蔚山现代（1700万欧元）更高。

金泉尚武主教练金泰万对此表示：“看来我们队里有最好的球员，如果他们有工资，表现可能会更好。由于这是一项国家任务，他们必须在没有工资的情况下比赛一年零六个月。我希望他们不会受伤，同时能够积累经验。”

金泉尚武的足球风格经常被球迷称为快乐足球。这并不是像任何职业俱乐部那样通过激烈的竞争来生存，而是被认为是学习和提高的机会。有些球员在金泉尚武踢球并获得经验后，回到原来的俱乐部，并真正成为主力核心球员。