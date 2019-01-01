国联第三 南门发誓继续带队进步：没夺冠不满意

三狮军团的主教练见证了球队击败瑞士队hou 结束了他们的第一个国家联赛，但他承认他和他的球员们想要一个奖杯。

英格兰主教练索斯盖特认为，英格兰队在联赛中获得第三名的失望是朝着正确的方向迈出的一步。

三狮军团在对荷兰队和瑞士队的比赛中都进入了加时赛，在1-3负于荷兰队后，在三四名的比赛中，120分钟内双方没有进球，进入了点球大战。

乔丹·皮克福德证明了自己是这场点球大战的英雄，不仅在点球大战中亲自得分，随后又从约西普·德姆克(Josip Drmic)脚下扑出点球，确保英格兰在点球大战中以6-5获胜。

尽管获得了第三名，索斯盖特在接受采访时表示，随着2020年欧洲杯预选赛的顺利进行，他的队员们决心取得进步。

他说：“在过去几天里，我们进行了一些很好的讨论，讨论到目前为止我们取得的进展。”

“我们所有人都有一个真正的决心，那就是作为一支国家队，你不会有太多的机会，你必须努力在未来几年迈出下一步。”

“对我来说，重要的一步是我们在离开这里时的失望程度，我们没有进入决赛，也没有拿到奖杯。”

“在过去几天里，每个人都经历了一些困难，因为我们都不满意。”

尽管未能参加周日对阵葡萄牙的决赛让他们感到失望，但在2018年世界杯半决赛之后，直到本周参加首届国联决赛之前，这三狮军团在过去一年里收获了更多。

英格兰在与瑞士的比赛中，除了看到卡勒姆·威尔逊的进球被VAR因犯规在先而被判无效之外，他们还多次击中门框，索斯盖特认为比赛应该在点球之前结束。

“我们今天以高水平的表现做出回应，这很重要。”他继续说道。

“球员们适应得非常好，因为我们改变了队形，他们的表现也非常好。”

“我们本应该更早地赢得比赛，我们创造的机会和我们击中门框的次数，所以这是一个很好的回应。”

“我们为最终的点球做好了准备，三周前我们和球员们谈过这个问题，因为我们知道在这样的比赛中，这是非常有可能发生的。”

“所以，当这项艰苦的工作取得成果时，对所有的成员来说都是件好事。”