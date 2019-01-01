国米CEO自信留得住劳塔罗：合同状况不妥协

国际米兰CEO希望这位阿根廷前锋能在本赛季余下的比赛中留在俱乐部，尽管有谣言称他会离开。

劳塔罗·马丁内斯曾与转会巴塞罗那联系在一起，但国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔对转会传闻并不担心。

尽管马丁内斯的经纪人曾经说过他有可能转会巴萨，但马洛塔并不担心关于这位阿根廷国脚的传闻。

“他的合同状况不会妥协。”马洛塔在周一的意甲大会上说：“他是一个好男孩，他很感激国际米兰，所以这不会引起任何不适。”

“国际米兰和苏宁的目标是增长，但你不能通过放弃最优秀的球员来实现这一目标。但市场是不可预测的——球员总是有选择自己命运的意愿。现在不是谈论转会或续约的时候。劳塔罗非常了解我们对他的信任。”

马丁内斯本赛季的8个进球都来自意甲，而他的锋线搭档罗梅鲁·卢卡库自从从曼联转会到意甲后已经打进了10个进球。

马洛塔赞扬了这两位球员在进攻上的化学反应，自从2001-02赛季以来，国际米兰在这个阶段没有出现过两名球员进8球以上。

“他们之间的化学反应是正确的。”他说：“安东尼奥·孔蒂，一个已经被证明的赢家，知道如何从他们身上得到最好的东西。他们是球场外的朋友，在球场上很和谐。”

国米在上赛季末花了大把的钱来扩充阵容，但是马洛塔并没有排除下个月转会窗口重新开启后会有更多的活动。

“我们将对球队进行评估，因为我们需要为某些情况做准备，而我们在某些方面还存在不足。”他说：“与此同时，我们必须牢记这支球队在孔蒂的带领下取得了怎样的成绩。我们带着乐观的态度，但也带着现实的态度来看待这件事。”