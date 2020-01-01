国米CEO：对劳塔罗留队感到续约 他无意离开蓝黑军团

这位国米高层再次强调劳塔罗·马丁内斯将留在球队，尽管阿根廷人与巴萨的传闻由来已久。

国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔承认巴萨对前锋劳塔罗·马丁内斯很感兴趣，但他坚称自己对这位阿根廷国脚不会在这个夏天离开俱乐部感到乐观。

加泰罗尼亚豪门与这位22岁球星传闻已久，甚至有报道称梅西正在努力推动这笔交易，不过截至目前，有关这笔交易的谈判还没有产生任何结果。

但是从意大利方面的角度来看，这是一件好事，因为他们不希望看到一个在意甲22场比赛中打进12球的球员就这样离开。

其他球队

马洛塔表示仍然有理由相信这位前竞技队明星会在下个赛季继续留在俱乐部。

“众所周知，他是在转会市场中倍受关注的球员。”他告诉意大利天空体育。“他在意大利的开局很棒，而且还很年轻并拥有很棒的实力。”

“国际米兰是一家不会出售队内最佳球员的俱乐部。如果他不表示出离开的意愿，我们将与他保持密切联系。”

“他对大俱乐部的关注感到高兴。至于俱乐部方面，我们有留住他的意愿。同时，劳塔罗·马丁内斯实际上从未表达过离开球队的愿望。我对此很乐观，下赛季我们可以继续与他在一起。”

然而，马洛塔此前曾暗示过蓝黑军团正在为劳塔罗离开做准备。

“如果劳塔罗离开了俱乐部，那么我们就会签下另一位顶级球员。”他在六月初告诉《米兰体育报》，当时他淡化了关于卡瓦尼可能会在与巴黎圣日耳曼合同结束后自由转会至梅阿查球员的传闻。

“卡瓦尼是被俱乐部关注的球员之一，但是我们并没有进一步讨论这件事:目前他距离加盟国米很远。”

国际米兰本赛季在意甲取得了不错的成绩，目前位列意甲第三名。