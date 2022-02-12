国米、米兰&那不勒斯：欢迎来到意甲 这是欧洲五大联赛唯一的冠军争夺战

对于喜欢争夺冠军的欧洲球迷来说，现在是一个艰难的时期。

拜仁慕尼黑本赛季会提前很长时间获得德甲十连冠。

在里尔去年取得令人震惊的法甲胜利之后，他们陷入了财政崩溃，法国联赛已经恢复常态，明星云集但实力平平的巴黎圣日耳曼队将获得他们在10个赛季中的第8个冠军。

拉波尔塔和哈维在巴塞罗那几乎完全崩溃后忙于重建，而马德里竞技则处于衰落状态，皇家马德里在西班牙联赛中遥遥领先于资源不足的塞维利亚。

同时，在英格兰，尽管克洛普的利物浦做出了最大的努力，但曼城已经将英超联赛变成了一场个人秀。

瓜迪奥拉不断地打破记录，取得了一些真正了不起的成就，使英超这个经常被吹捧为世界足球最令人兴奋的联赛变得相当无聊。

除非利物浦能再次取得一波历史性的连胜以改变他们目前落后曼城9分的状况，否则曼城将在五个赛季中获得第四个英超冠军。

正如欧洲联赛等组织多年来一直争论的那样，金钱正在扼杀整个欧洲大陆的竞争，导致了可预测性。

对于寻求刺激的人来说，现在的重点是前四名和保级战。

然而，如果你在寻找真正的冠军争夺战，仍有一个"五大"联赛之一值得关注，那就是意甲联赛。

令人惊讶的是，在2012年至2020年期间被尤文图斯史无前例地连续九次夺冠的意甲联赛，现在可以夸耀他们有三支球队在争夺冠军。

更难能可贵的是，尤文图斯并不是冠军的竞争者之一——至少现在还不是。

尤文因为在引进C罗项目上的大量投资而忽视了球队的整体实力，付出了沉重的代价，老妇人受到了疫情导致的经济危机的严重打击。

2021年，他们把冠军输给了由他们的两个前员工安东尼奥-孔蒂和马洛塔领导的国际米兰。

当然，国米随后也遇到了疫情相关的问题，苏宁集团的财务问题导致孔蒂的离开，以及卢卡库和阿什拉夫的离队。

在某种程度上，新冠疫情使这个联赛的竞争环境变得更加公平，意甲本来就已经在为与英超、巴黎和西班牙双雄的金钱实力相抗衡而挣扎，这就是为什么尤文如此努力地推动创建欧洲超级联赛，以及为什么国际米兰和AC米兰如此热衷于加入。

当然，通过在1月的转会窗口从佛罗伦萨签下联赛最佳射手弗拉霍维奇，尤文图斯很可能已经买回了意甲冠军的争夺权。

这笔令人震惊的交易再次强调了在现代足球中拥有一个富有的老板的重要性，这位塞尔维亚前锋在都灵立即产生了影响，在上周末战胜维罗纳的比赛中完成首秀并破门。

然而，就目前的情况来看，阿莱格里的球队仍然落后于国米8分，而国米还少赛一场。

不过，国米只领先那不勒斯和米兰1分，并且必须在周六客场挑战那不勒斯，这可能会使冠军争夺的情况更加紧张。

那不勒斯当然有能力获胜，尤其是现在奥斯梅恩已经复出，并且在上周末对阵威尼斯的比赛中头球破门后，又找回了进球的感觉。这位尼日利亚前锋对那不勒斯的重要性不言而喻。

那不勒斯本赛季的第一次失败是在对阵国米的比赛中，正是在那场比赛中，奥斯梅恩遭受了颧骨骨折，导致他缺席6周。

那不勒斯在此期间输掉了三场联赛，导致他们在积分榜上被反超。

然而，他们现在已经连续赢了四场比赛，并在这个过程中只丢了一个球，球迷们对球队自1990年以来首次获得意甲冠军的乐观程度再次上升。

周日对阵桑普多利亚的米兰也在逐渐增强信心，教练皮奥利承认，上周末对国米的戏剧性德比胜利给了他们更多的"能量和信念"，以结束俱乐部11年的冠军荒。

在周三晚上意大利杯四分之一决赛4-0击溃拉齐奥的比赛中，他们当然看起来很强大，莱奥再次看起来像一个潜在的超级明星，吉鲁也终于开始随心所欲地得分。

毫无疑问，国米仍然是冠军的最大热门，因为他们拥有意甲最强大的阵容。

诚然，孔蒂、卢卡库和阿什拉夫都是去年国米夺冠的关键人物，但马洛塔通过几笔精明的签约限制了损失，其中主要是免签哲科和恰尔汗奥卢。

更重要的是，任命西蒙尼-因扎吉为孔蒂的继任者的决定看起来是一个大师手笔，这位前拉齐奥主帅为国米的比赛增加了额外的多样性，这在一定程度上解释了为什么他们十年来第一次进入欧冠淘汰赛阶段。

值得注意的是，在吉鲁最后时刻戏剧性地梅开二度之前，国际米兰上周末在米兰德比中掌控了一个多小时的局面，而且最终丢掉三分他们真的只能怪他们自己，以及他们浪费机会的能力。

他们已经对这一挫折做出了积极的反应，球队在周二的意大利杯中淘汰了罗马，因扎吉的球队将决心通过本周末在客场击败那不勒斯来重新证明他们在意甲的优势地位。

不过，现在，意甲冠军之争的态势很好。国际米兰领先，但米兰和那不勒斯都是可靠的竞争者，而尤文图斯可能还会加入战斗。

这是欧洲五大联赛之一真正的冠军争夺战，享受它吧，趁你现在还能享受。