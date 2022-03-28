国米、巴萨、曼联、米兰、巴黎、马竞或热刺——迪巴拉离开尤文后会去哪？

马图伊迪是许多对迪巴拉不再续约的消息感到惊讶的尤文图斯人之一。

"我认为取代他一点也不容易，"这位前尤文图斯中场告诉《米兰体育报》。"他多年来做了很多了不起的事情，球迷们都很崇拜他，他们永远不会忘记他。”

"但我相信，他将会找到一个能让他提高和好好表现的俱乐部。"

马图伊迪说尤文图斯很难取代一位在各项赛事中为俱乐部打进113个球的球员，这当然是正确的。

然而，正如尤文CEO阿里瓦贝内概述的那样，在1月份签下弗拉霍维奇之后，迪巴拉不再是他们体育计划的"核心"，这意味着以价值数百万欧元的合同留住一个容易受伤的28岁球员是没有经济意义的。

也许更让迪巴拉失望的是，他可能不会像马图伊迪认为的那样找到一个完全适合他的俱乐部。

诚然，这位阿根廷国脚不会缺少追求者，因为他在今年夏天可以自由转会，但他可能没有自己所希望的那样，拥有那么多有吸引力的选择。

正如够力足球下面所概述的，目前很少有顶级球队有足够的空间或资源来免签迪巴拉，即使在本赛季结束时，这些情况可能会发生变化......

马德里竞技

迭戈-西蒙尼"从迪巴拉年轻时就开始关注他的职业生涯"，并饶有兴趣地看着他的同胞在成为尤文图斯的明星之前开始在巴勒莫成名。

然而，这位马竞主帅在2018年抨击了媒体，当时媒体将两人在马德里餐厅的一次偶然会面描述为西蒙尼尝试把迪巴拉带到马竞。

鉴于我们正处于国际比赛日假期，目前还不清楚西蒙尼对迪巴拉与马竞的最新传闻有何看法，但可以肯定的是，在周六与阿拉维斯的西甲比赛之前，他会在新闻发布会上被问到这个问题。

我们现在能说的是，尽管西蒙尼对他的阿根廷同胞有明显的钦佩之情，但迪巴拉似乎仍然不太可能前往马竞。

虽然不在被重用的苏亚雷斯预计将在今年夏天离开球队，这就意味着马竞需要引进一个正统的9号球员，但床单军团目前在组织核心和二前锋方面储备充足。

除非安赫尔-科雷亚、菲利克斯、库尼亚或格里兹曼中的一人也在今年夏天离开，否则西蒙尼根本没有理由签下迪巴拉。

曼联

迪巴拉即将离开尤文图斯的消息一经证实，他就会与曼联联系在一起，这是不可避免的。

毕竟，他在2019年曾极度接近转会到老特拉福德，作为交易的一部分，卢卡库将会转会加盟尤文图斯。

那时，离开尤文的前景让迪巴拉泪流满面。但现在，前往曼联的想法可能会激起同样的悲伤！

然而，如果曼联仍然对迪巴拉感兴趣，这将是一个意外，因为他肯定不会解决球队的任何问题位置。

当然，曼联需要在今年夏天补强他们的锋线，但是，由于卡瓦尼将离开，C罗的未来不确定，他们的重点是签下一个高产中锋，同时他们也急于取代合同到期的中场球员保罗-博格巴。

因此，迪巴拉根本不符合条件。

曼联可能已经成为离奇引援的代名词，而当新的正式主帅被确定时，情况可能会发生变化，但目前迪巴拉的转会传闻对曼联来说根本没有意义。

巴黎圣日耳曼

巴黎圣日耳曼被认为会签下市场上的每一个知名球员，所以看到法甲领头羊与迪巴拉联系到一起并不令人感到奇怪。

巴黎的体育总监莱昂纳多当然喜欢在意甲买人，而巴黎在去年夏天抢签了一个又一个自由球员。

然而，到目前为止，"足球史上最伟大的转会窗口"已被证明是巴黎的绝对灾难，他们在最近的欧冠联赛失败后陷入了彻底的混乱。

事实上，虽然迪巴拉的工资要求对巴黎来说绝对不是问题——今年夏天，由于姆巴佩将自由转会到皇家马德里，巴黎在进攻方面也可能有一个巨大的空缺需要填补——但现在我们不可能预测巴黎的计划。

我们甚至不知道下个赛季的球队教练是谁，而整个卡塔尔投资项目的未来也笼罩在不确定性中。

那么，就目前的情况来看，迪巴拉在巴黎引援的优先级名单上并不高。

巴塞罗那

据迪巴拉的前经纪人透露，巴塞罗那早在2016年就开始询问签下这位前锋的可能性。迪巴拉本人在不久之后承认，他想和梅西一起踢球，但他可以在阿根廷国家队实现这个梦想。

然而，随后变得很清楚的是，这两人是不相容的。迪巴拉甚至承认，他很难与梅西在同一球队中共存，这在当时引起了相当大的媒体风暴，并最终导致迪巴拉道歉。

所以，随着梅西离开诺坎普，也许迪巴拉可以姗姗来迟？巴塞罗那现在确实喜欢利用自由转会买人，因为前任董事会的肆意挥霍使他们的财政状况恶化。

登贝莱在今年夏天合同到期后是否会离开俱乐部还有待观察，特劳雷是否会被买断也还没有确定，所以在进攻方面，巴萨可能会需要进行补充。

然而，由于一些聪明的签约和大量有前途的年轻球员的崛起，巴萨在哈维的带领下再次腾飞，必须要问一个问题。迪巴拉真的适合哈维首选的4-3-3阵型吗？

事实上，比起签下迪巴拉，赌徒可能更倾向于把钱押在梅西今年夏天回到诺坎普。

AC米兰

保罗-马尔蒂尼和他的团队在过去的几年里在圣西罗做了很好的工作，减少了工资支出，同时通过大量精明的签约，将鲁莽经营的红黑军团转变为本赛季的意甲冠军热门。

迪巴拉会是下一个到来的球员吗？现在看来不太可能，但也不是没有可能。

由于迪亚斯状态仍然不稳定，米兰显然有兴趣免费获得一个顶级的10号球员。

迪巴拉的薪水要求很可能让米兰难以接受。然而，如果伊布不续约的话，米兰至少在工资账单上会有空间给迪巴拉开出合同。

托特纳姆热刺

热刺主帅孔蒂在迪巴拉加盟尤文图斯一年前就离开了斑马军团，但当迪巴拉在尤文时，热刺现任体育总监帕拉蒂奇仍在队中，他与马洛塔合作为斑马军团得到这位意甲联赛最有前途的年轻球员之一。

这种联系，再加上前面提到的在2019年签下迪巴拉的尝试，解释了为什么现在人们认为迪巴拉会去北伦敦。

不过，同样的，这里有很多变数。

如果孔蒂的主要转会目标没有得到满足，他会在今年夏天之后继续留任吗？

当他已经有像孙兴慜这样的一流球员与哈里-凯恩并肩作战时，他还会想要一个像迪巴拉这样的辅助前锋吗？

那凯恩呢？他是否会在另一个没有奖杯的赛季结束后离开，去其他地方追求成功？

此外，28岁的迪巴拉真的想加入一个不太可能在下赛季参加欧冠联赛的俱乐部吗？

这么多的问题，目前都还没有答案。

国际米兰

这是尤文图斯球迷最担心的转会，而且从他们的角度来看，令人担忧的是，这可以说是最合理的转会。

迪巴拉想留在都灵。他不仅对自己的离开感到不满，而且对俱乐部处理此事的方式感到不满。

因此，转会到尤文最讨厌的对手，将是挑衅那些以如此冷漠和突然的方式抛弃他的人的完美方式。

然而，迪巴拉加盟国米的意义远远超过了背叛或报复。对于一个定居在意大利的球员来说，这可能是最合理的做法。

记住，马洛塔现在是国米的首席执行官，他不仅是一个以完成梦幻般的自由转会而闻名的市场大师；他也是当初为尤文签下迪巴拉的人。

从球队的角度来看，国际米兰的首要目标是在今年夏天签下一名年轻的前锋，哲科本月初已经年满36岁，现在他的表现开始明显受到年龄增长的影响，但值得注意的是，桑切斯将在今年夏天离开国米，从而为俱乐部的工资账单创造出签下另一个前锋的空间。

同样值得注意的是，国米甚至可能在今年夏天听取针对劳塔罗-马丁内斯的报价，因为这名阿根廷前锋浪费了太多的机会，而且出售他将为国米带来彻底改造球队锋线的机会。

由于迪巴拉的伤病问题，给他一份丰厚的合同显然代表了一种风险，但这可能是马洛塔愿意接受的锋线，因为这笔交易是自由转会。