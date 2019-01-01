国米营收翻一番 张康阳：俱乐部正走向意想不到的未来

担任国际米兰俱乐部主席满一年的张康阳表示，自2016年接手以来，俱乐部的营收已经翻了一番。

国际米兰俱乐部主席张康阳表示，自2016年接手以来，俱乐部营收实现了“翻一番”好成绩，并且正“走向一个做梦都没想到的未来”。

苏宁集团于2016年从印尼商人托希尔手中买下了这家在中国颇有人气的意甲豪门，而身为苏宁集团总裁张近东之子的张康阳也已经在俱乐部主席的位置上坐满一年。

张康阳告诉《米兰体育报》：“我想先在此感谢所有的球迷，感谢他们一直激情支持着我们。然后，我要感谢教练团队、球员以及所有工作人员，因为这些年来我们取得的进步离不开他们的投入与奉献。”

“我们于2016年6月对俱乐部完成了收购，目标希望将国际米兰带向世界体育产业的最顶端，将俱乐部到造成一个基于可持续经济原则的俱乐部。今天，国际米兰的收入比起苏宁接手前已经是两倍有余，这凸显了所有员工的工作都是伟大的。我们正走向一个辉煌的未来，这是我们从前做梦也想不到的。”

“我们的目光总是投向未来，希望在赛场上取得成功，持续革新，然后走向全世界，在赛场外与新一代年轻人走得更亲近。执掌国米意味着要承担起一项重大的责任，要达到这家俱乐部的辉煌历史标准，满足意大利乃至全世界数以百万计蓝黑球迷的热情。”

《米兰体育报》指出，国际米兰正在与新赞助商进行谈判。俱乐部目前与倍耐力集团的价值1900万欧元赞助合约将在2021年夏天到期，他们希望能签下一家新的赞助商，目标赞助收益将达5000万欧元。