国米球星巴雷拉将进行膝盖手术 回归日期待定

这名意大利国脚在上周末对阵都灵的比赛中受伤，他将缺席到2020年。

国际米兰收到了一些令人不安的消息，关于巴雷拉膝伤的最新消息表明他需要进行手术。

这位22岁的球员从卡利亚里租借到圣西罗直到赛季结束，他在周六客场3-0战胜都灵的比赛中受伤。

尽管这场胜利让孔蒂的球队与意甲领头羊尤文图斯保持着紧密的联系——国际米兰本赛季到目前为止只丢了4分——但这是有代价的，因为他们在今年剩下的时间里失去了这名中场球员。

在俱乐部的官方网站上，国际米兰宣布：“在昨天对都灵的比赛中，由于右膝受伤，巴雷拉被换下场，周日，我们对他进行了一系列的检查。”

“调查显示髌骨软骨碎片脱落。巴雷拉必须在关节镜下移除碎片。”

虽然国际米兰还没有给出这名球员回归的时间表，但估计他要到1月初才能回来。

巴雷拉是这支在意大利顶级联赛中排名第二的球队的重要一员，本赛季到目前为止，他已经参加了13场比赛中的每一场，他贡献了3次助攻，并在11月9日对阵维罗纳的国际比赛日之前打进了他的第一个进球。

这对国米在冠军联赛上雄心也是一个特别沉重的打击。他们在四场比赛中只得四分，在本月早些时候以2-3负于多特蒙德之后，他们在欧洲的进展还很不明朗。

因此，孔蒂的球员们将在周中前往布拉格的斯拉维亚寻求一场胜利，这场胜利将会使他们在12月对阵巴塞罗那的决定性的主场比赛之前保持激情。

在首场比赛对阵捷克的比赛中，巴雷拉打进一球，他在伤停补时阶段的进球在随后的比赛中显得尤为重要。

国际米兰面临着一份长长的伤病名单，其中包括森西、加利亚蒂尼、波利塔诺和桑切斯。