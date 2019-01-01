国米欧冠失利 肖社媒回应挖苦卢卡库：欢迎回来

这名后卫忍不住取笑他以前的队友，因为蓝黑军团已经跌入到欧联杯的赛事了。

国际米兰在欧冠小组赛中被淘汰后，曼联后卫卢克·肖欢迎卢卡库来到欧联杯比赛。

安东尼奥·孔蒂的球队需要与多特蒙德对阵布拉格斯拉维亚的比赛结果相匹配，在周二的圣西罗主场战胜巴塞罗那，才能晋级16强。

西班牙冠军球队的阵容发生了很大的变化，并且已经锁定了淘汰赛的位置，但是依然在第23分钟的时候，由佩雷斯取得了领先。

卢卡库的远射在半场结束前给了国际米兰一线希望，期待的主场球迷的助威下，渴望在欧洲赛场上取得成功。

然而，17岁的安苏·法蒂成为欧冠历史上最年轻的射手，帮助客队以2-1取胜时，巴萨成为了最后的赢家。

多特蒙德在主场2-1战胜斯拉维亚，确保了他们加入了巴萨的行列一起晋级淘汰赛阶段，而国际米兰将在2020年重返欧联杯。

在卢卡库8月份转会到圣西罗之前，肖和这名中锋已经做了两个赛季的队友了。赛后，肖在社交媒体上对卢卡库进行了挖苦。

在国际米兰对阵巴萨开球前的几个小时，卢卡库在推特上发布了一张自己在训练中精神饱满的照片，并配了文字“欧冠联赛”。

在国米失利后，肖在比利时人原来的帖子上方写了“欢迎回来”，嘲讽了这位前锋。

这已经不是肖和卢卡库第一次在推特上互相挖苦了，之前比利时前锋在赛季前的测试中取笑英格兰后卫速度不够快。

现在曼联有可能在欧联杯淘汰赛阶段的某个时候面对国际米兰，届时卢卡库将回到老特拉福德面对肖和其他的老队友。

卢卡库在曼彻斯特的时候状态平平，但是自从在意大利接受新的挑战后，又找回了自己最好的状态。

这名26岁的球员在意甲已经打进10球，帮助孔蒂的球队在15场比赛后超越卫冕冠军尤文图斯队登上了积分榜榜首。

国际米兰期待在周日客场挑战佛罗伦萨的比赛中从欧冠失利的阴影中走出来。

与此同时，肖将在周四曼联的欧联杯比赛中复出，他们届时将在主场迎战阿尔克马尔。