国米有意 比达尔暗示离开巴萨：我在这不开心

这名32岁的球员想要更多的上场时间，虽然想在现在的俱乐部继续踢球，但他似乎在考虑其他选择。

巴塞罗那中场比达尔对自己在诺坎普的处境表示不满，据报道国际米兰正在考虑签下他。

事实上，比达尔似乎已经向国米主帅孔蒂发出了一份“来找我”的请求，而此前他在尤文图斯时就在他手下曾享受过成功。

有传闻说孔蒂希望在一月份加强他的阵容，因为圣西罗俱乐部已经遭受了很多伤病，而比达尔就是在他雷达上的人选之一。

尽管如此，这位两次获得美洲杯冠军的球员还是渴望在西甲豪门里有所作为。

“我将努力不离开俱乐部，为我们的赛季目标做出贡献。但我并不快乐，”维达尔承认他目前的状况。“即使我试图克服这种处境，并在首发阵容中赢得一个位置。”

“我的整个职业生涯都很努力，我的时刻还没有到来，但我很冷静，我知道会的。”

“我似乎无法找到一个解释。看待足球有不同的方式，这些是教练必须做出的决定。当我被派上场的时候，我会尽力帮助球队。”

与此同时，在孔蒂的指导下回到意甲将会对这名32岁的球员很有吸引力。

“我和他一起经历了很多美好的事情。多亏了他，我成为了最好的球员之一。在足球中，最重要的是被信任，如果教练对你有信心，你会成长很多。”

自从2018年从拜仁慕尼黑转会巴萨以来，比达尔一直很难在瓦尔韦德手下找到一个固定的首发位置。

与此同时，这个赛季，他被习惯性地限制在替补的角色上，只有一场比赛得到首发的机会。尽管他在4-0大胜塞维利亚的比赛中取得进球，但在两周后，他没能在对阵埃尔巴的比赛中保住自己的首发位置。

他总共为加泰隆尼亚人出场61次，打进5球，助攻8球，尽管其中有31场比赛是替补出场。

他在巴萨的下一个出场机会将在周二——联赛领头羊对阵瓦拉多利德的时候。