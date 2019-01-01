国米无意锋线再增援 加比球未来悬而未决

在带领弗拉门戈队获得联赛和杯赛双料冠军之后，这位巴西前锋的未来充满了不确定性。

国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔表示，加布里埃尔·巴博萨不太可能回到米兰，因为这家意甲俱乐部正在考虑他在弗拉门戈的租借合同。

加布里埃尔在弗拉门戈产生了巨大的影响，他的进球帮助巴西豪门在本赛季获得了南美解放者杯和巴西联赛的荣誉。

2016年加盟国米后，他在国米苦苦挣扎，在回到祖国巴西之前，他最初被租借到本菲卡。

自从以租借的方式回到南美后，加布里埃尔已经在桑托斯和弗拉门戈的所有比赛中打进了67球，而这两支球队还没有就永久合同的条款达成一致。

马洛塔与英超球队西汉姆和埃弗顿有联系，有报道说他可能会将佛罗伦萨的基耶萨带到国际米兰，马洛塔强调，目前还没有做出任何决定，但是这个赛季加布里埃尔能否回到俱乐部是值得怀疑的。

“我们认为加布里埃尔和劳塔罗（马丁内斯）是一样的，他是一个逐年成长的球员。”他告诉意大利天空体育：“他的租借将在12月到期，之后我们将仔细评估如何处理他。他不太可能成为我们项目的一部分，但他有几个求购合同，我们会和球员一起仔细评估。”

马洛塔高度赞扬了球星前锋马丁内斯，据报道，他在西甲冠军巴塞罗那和英超豪门曼联的关注下，正在享受一个精彩的赛季。

马丁内斯在周三的欧洲冠军联赛3-1战胜布拉格斯拉维亚的比赛中梅开二度，本赛季的进球数达到11个。

在此之前，马洛塔说：“劳塔罗变得越来越自信和成熟，特别是对于一个22岁的年轻人来说，所以他真的有一个美好的生涯在等着他。”