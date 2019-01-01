国米意在卢卡库哲科 愿放走伊卡尔迪纳因格兰

国米CEO马洛塔表示，不管是伊卡尔迪还是纳因格兰，都已经不在球队的未来计划之中。

2018-19赛季，伊卡尔迪被剥夺了队长袖标，并且遭到前主帅斯帕莱蒂的雪藏。尽管在赛季末期重新回归球队阵容，但他与俱乐部之间的关系显然已经出现裂痕。

这个夏窗，阿根廷射手一度与转会尤文联系在一起，但他还是强调自己希望继续留在蓝黑军团。

而纳因格兰在从罗马转会来到梅阿查的第一个赛季，也因为伤病困扰而无法给球队带来预期的影响力。

虽然国米在上个月任命孔蒂作为球队新帅，但CEO马洛塔在接受意大利天空体育采访时坦言，俱乐部对伊卡尔迪和纳因格兰离队都将持开放态度。

马洛塔说道：“他们不是我们计划的一部分。我们已经与他们谈过话，会尊重他们俩的选择。”

“要说的是，伊卡尔迪已经进入转会市场，但出于尊重合同的原因，球员仍然被要求参加训练。”

“我们不希望疏于履行自己的义务，同时我们也有权利让主帅选择他想要什么样的训练。”

国米目前还与卢卡库以及哲科传出绯闻，他们希望能够为新帅孔蒂的重建工作提供支持。

在一个独立的采访中，马洛塔就告诉过 Gazzetta dello Sport：“一个完美的国米正在成形。”

“人们一直都说，阵容是俱乐部的真实反映，现在国米拥有稳定的股权结构，并且具备长远的眼光，所以球队也将遵循这个模式。”

“综上所述，孔蒂就是国米真正的顶级球员。”