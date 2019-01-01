国米总监：国米买人要顾忌财政公平

国际米兰总监贝佩·马洛塔说，蓝黑军团试图在今年夏天增加两名前锋，但是他们必须处理财政上公平竞争的限制。

意大利豪门希望从曼联签下卢卡库，因为比利时人在索尔斯克亚的带领下在老特拉福德的顺位下滑。

他们也渴望增加一名年轻的中锋，但马洛塔承认，他们到目前为止对加强进攻的努力感到失望。

“我们正在寻找两名前锋，一名更有经验，另一名更年轻，因为到今天为止我们只有劳塔罗·马丁内斯。”马洛塔说：“上个赛季我们也有迪奥和伊卡尔迪，现在我们只有一名前锋。我们正在考虑和评估各种各样的档案，但这是变化的一年，孔蒂和他的新想法已经到来，而明年我们肯定会准备得更充分，更精简。我很了解孔蒂，我知道他的语言，也知道如何用最好的方式来解释他。整个俱乐部都是同步的，甚至是共生的，与教练，与他对细节的关注，事实是他是非常苛刻的，并有一个强大的工作文化的基础上的一切。这就是为什么他觉得有必要尽快组建一支球队。”

“然而，漫长的转会窗口意味着俱乐部会稍微延长他们的时间，而这还没有真正进入下一个阶段。很明显，我们在进攻中陷入挣扎，但我们希望冷静行事，这样我们就不会做出任何仓促的选择。毫无疑问，每一个决定都将由孔蒂做出并与之共享，但我们也必须认识到，必须尊重财政平衡，因此我们正密切关注财政公平竞争的情况。我们不能做太大的投资，因为我们有重新陷入欧足联坏帐的风险。”