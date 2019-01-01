国米总监就卢卡库接触曼联：看看会发生什么

意大利球队正试图从曼联签下这位比利时国脚。

国际米兰体育总监奥西利奥证实，意甲俱乐部已经就卢卡库与曼联进行了“正式接触”。

曼联前锋卢卡库已经成为国米的转会目标，国米派官员前往英格兰试图与这位比利时国脚达成协议。

这位曼联前锋向俱乐部高层明确表示，他希望在2019- 2020赛季离开老特拉福德，因为他被告知不会成为索尔斯克亚的首选前锋。

国米新主帅孔蒂将比利时人作为夏季转会市场的首要目标，此前他在其他俱乐部时也想引进这位前锋。

卢卡库与红魔的合同到2022年到期，外加一年续约选项。2017年，他以7500万英镑(9400万美元)的价格从埃弗顿加盟曼联。

奥西利奥周四回到米兰，他告诉记者:“我们和曼联就卢卡库进行了会谈。这是两家重要俱乐部之间的官方接触。我们看看会发生什么。我们追随的所有球员都是我们和孔蒂达成一致的目标。我们希望在一定的财务范围内满足他的要求。”

国米的攻势可能会变得更加困难，因为曼联并不急于出售这名比利时前锋。

此外，意大利方面将不得不考虑，如果他们斥资收购这位比利时国脚，他们的财政公平将会受到影响，因为据说曼联不愿意把一名球员作为砝码收回。

卢卡库承认他渴望在意大利踢球，并暗示他的未来可能会离开老特拉福德，同时他也承认他对新聘请的国米主帅孔蒂的钦佩。

然而在老特拉福德，卢卡库并没有得到主帅索尔斯克亚的青睐，索尔斯克亚更喜欢前锋拉什福德，上赛季他进了12个球。

这位26岁的球员正在澳大利亚参加俱乐部的季前赛，他上赛季在所有比赛中攻入15球，曼联在英超联赛中排名第六，在欧冠四分之一决赛中输给了巴塞罗那。