国米希望伊卡尔迪离开 用作交换迪巴拉

国际米兰新主帅孔蒂不希望留下伊卡尔迪，而尤文图斯是阿根廷前锋最有可能的下家。

国际米兰希望在夏天卖掉毛罗·伊卡尔迪，并且正在探索与尤文图斯交换前锋保罗·迪巴拉的可能性。

据知情人士透露，国际米兰新主帅孔蒂希望这名26岁的球员离开，同时董事会也希望出售这名阿根廷国脚。

国米正在敦促意甲冠军尤文图斯考虑一份包括迪巴拉在内的合同，自从去年夏天克里斯蒂亚诺·罗纳尔多加盟后，迪巴拉在俱乐部的角色就被削弱了。

迪巴拉在2017-18赛季取得了令人印象深刻的成绩，打进了22粒联赛进球，为了适应C罗的到来，迪巴拉位置后撤，在上个赛季的意甲联赛中仅打入5球。

然而尤文不愿意让这名25岁的球员离开俱乐部，他们还没有任命一名新的主教练来代替阿莱格里，任命毛里齐奥·萨里的消息预计很快就会宣布。

尽管如此，尤文图斯仍然对伊卡尔迪有兴趣，去年夏天，在C罗的转会得到确认之前，他们曾试图签下他。

事实上，尤文体育主管法比奥·帕拉蒂奇已经和球员的妻子兼经纪人旺达·纳拉进行了接触，商讨这次转会的可能性。

罗马在周二任命了保罗·丰塞卡为主帅，他们也对引进伊卡尔迪很感兴趣，但球员不愿意下赛季不能参加欧冠。

尽管有报道说英格兰和西班牙——尤其是皇马——对他感兴趣，但阿根廷人更愿意留在意大利，而尤文似乎是最有可能的目的地。

如果来自国外的报价到来，伊卡尔迪仍然有1.1亿欧元(9800万英镑/ 1.25亿美元)的买断条款，只适用于意甲以外的俱乐部。

然而，伊卡尔迪仍然希望留在国米，旺达·纳拉在5月底透露，这名球员希望“至少再留一年”，他的合同到2021年才到期。

这位2013年加盟国米的前桑普多利亚前锋，在他效力梅阿查球场的时间里一直备受争议，经常有报道称他与队友发生争吵，而他在2019年早些时候被剥夺了队长袖标。

在做出这一决定后，他已经有近两个月没有为俱乐部踢球了，尽管外界猜测他可能会离开，但他始终表达了留在俱乐部的愿望。

伊卡尔迪错过了阿根廷的美洲杯大名单，上赛季他在国际米兰的所有比赛中攻入17球，国际米兰在意甲积分榜上排名第四，确保了2019-20赛季的欧冠资格。