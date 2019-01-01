国米名宿：卢卡库的进球数将轻松超过C罗

国米的新前锋本赛季开局不错，一位前国米球员支持他的进球比尤文的当家球星多。

前国际米兰球员安迪·范德梅德认为，罗梅鲁·卢卡库本赛季在意甲的进球数将超过克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

在以俱乐部破纪录的价格从曼联加盟安东尼奥·孔蒂的球队后，卢卡库在意大利开始崭露头角，在他的头两场联赛中打入两球。

虽然上赛季卢卡库在英超仅打入12球，但范德梅德相信卢卡库将在意甲大放光彩，进球数能轻松超过C罗。

“卢卡库是意大利足球的球迷，我认为他是为这项赛事而生的，”范德梅德告诉Juvenews.eu：“他很强壮，能进很多球。他有一个非常强大的身体结构，这将使所有意式防守陷入危机。卢卡库可以轻松击败克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。他总是表现出无论在哪里踢球他都知道如何得分的能力，他是一个纯粹的中锋，而克里斯蒂亚诺大部分时间都在边路踢球。”

在经历了一个动荡的夏天之后，在孔蒂的带领下，范德梅德认为国际米兰走在了正确的道路上，但是尤文图斯将再次证明自己太过强大。

“我认为孔蒂是国米的好教练，这将带来稳定，这是国米现在需要的，”他说：“他们选择了一位理想的教练重新开始并重新回到巅峰。我认为冠军将属于尤文。他们一直是意大利最好的球队，他们拥有比其他球队更强的实力和更多的球员。我相信他们最终会再次获胜。”