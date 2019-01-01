国米前锋转会巴萨？马洛塔：不存在这种可能

这位意大利高管人员坚称俱乐部不会放走他们的明星球员。

国米CEO马洛塔彻底扼杀了传出转会绯闻的前锋劳塔罗·马丁内斯前往巴萨的可能性。

本赛季马丁内斯成为了孔蒂首发名单当中的常客，他已经为蓝黑军团在意甲联赛贡献5球1助攻。

这样的状态显然会吸引其他俱乐部的注意，比如传闻中的巴萨。但马洛塔相信，这样将马丁内斯与巴萨联系在一起是错误的，因为国米绝不会允许他们的顶级球员离队。

这位国米高管在周六球队2-1击败博洛尼亚的比赛前，曾这样告诉意大利天空体育：“这些都只是仅存于媒体的故事。”

“我们的球员很乐意和我们待在一起，但始终会有球员想要离开。”

“国米是一家很强大的俱乐部，我们极少会出售队内的最佳球员。我们希望继续沿着这条路走下去，即使真的出现这样的情况，我们会处理好，这是我们工作的一部分。”

2019-20赛季开始以来，在新帅孔蒂的带领下，国米一路高唱凯歌，目前仅在积分榜上落后领头羊尤文1分。马洛塔承认，国米会尽一切可能去实现复兴。

“我们只对胜利感兴趣，这意味着我们会尽我们最大的可能去达到我们为自己设定的高目标。”

“我们已经开始了一个新的周期，可以看到我们正在逐渐成长。我们希望继续保持。”

与博洛尼亚赛后，孔蒂也就两名前锋马丁内斯和卢卡库做出了评价，他认同马洛塔对于马丁内斯不会被出售的观点。

“他们有为国米在下一个十年中搭档出场的潜力。”

“我在来国米之前就对马丁内斯有所了解，他是名中锋，但也可以作为二前锋，所以他很特别。”

“卢卡库也很不寻常，因为他有出任中锋的身体素质，但你如果给他空间去跑动，他也超快的。”

“最重要的是，我对他们的工作感到很满意。很这样一群很棒的小伙子一起工作令我开心，他们付出了一切，至今没有低过头或者有负面的想法。”

“我们可以为我们这个赛季所取得的成绩感到骄傲。”