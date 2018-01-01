国米体育总监否认伊卡尔迪曾接近加盟尤文

国际米兰的体育总监讨论了他们的球星的合同情况，并否认了队长几乎要加入另一家意甲豪门的说法。

国际米兰体育总监皮耶罗·奥西里奥称球队队长伊卡尔迪在两个月前得到了一份新合同，但是他还没有接受这个提议。前者还坚持认为这名明星前锋不会被卖给尤文图斯。

伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达·纳拉表示，由于与欧冠冠军皇马的联系还在，这位阿根廷国脚目前还没有接近完成续约。

纳拉还透露，这位25岁的球员目前在圣西罗的合同还有3年，但他曾在赛季开始前已经接近加盟意甲冠军和竞争对手尤文。

然而，奥西里奥在回击纳拉时否认了接近加盟尤文图斯的说法，他告诉记者:“我们和过去几个月里所说的是一致的。”

“我们对伊卡尔迪作为一名球员，以及他在国际米兰的表现感到高兴。他总是勇于承担责任，无所畏惧。”

“其余的都不重要：这里有一个官方总部，我可以为所有人服务。伊卡迪的经纪人知道在哪儿能找到我，在办公室还是电话里。其余的，社交媒体，媒体，圣诞节票房电影，我都不感兴趣。”

“我一直都很诚实，我说的都是事实。两年前，伊卡尔迪收到了一份新合同，并签了字。最近的一次新的提议是在两个月前，他收到了，现在还没有同意。但这并不意味着我们不能前进。就我们而言，我们希望继续谈判，继续共同努力。”

“国际米兰和我只会在办公室、在总部交谈，不会在社交媒体或电视上交谈。贝佩·马洛塔（Beppe Marotta）和我完全听从他们的安排，为他们服务。”

“关于我们想把他卖给尤文图斯的传闻，我以微笑回应，不做任何评论。圣诞节的时候最好不要给这样的建议起名字……”

“我可以高兴地说，伊卡尔迪永远不会去尤文。你被一些童话般的评论拖进了这个问题，但这不是一个问题。”

伊卡尔迪在本赛季的各项比赛中攻入了13粒进球，其中包括9粒联赛进球帮助国米名列意甲积分榜第三名。