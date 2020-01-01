国米主席：在与埃里克森沟通 并在追求吉鲁摩西

意大利豪门已经确认了热刺的中场球员是他们的目标，另外还有两位曾在斯坦福桥为安东尼奥·孔蒂效力过的切尔西球员。

国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔透露，与克里斯蒂安·埃里克森经纪人的谈判正在进行中，该球员目前与托特纳姆热刺的合同将在赛季末到期。

几个月来，埃里克森一直与圣西罗联系在一起，而国米主帅安东尼奥·孔蒂也承认他正在寻找“合同到期”的球员。

周中托特纳姆热刺足总杯第三轮重赛战胜米德尔斯堡后，主教练穆里尼奥说埃里克森可以“昂首阔步地离开俱乐部”，但是他批评了孔蒂对记者谈论这位27岁的球员。

马洛塔已经证实国米已经和埃里克森的经纪人就可能的转会进行了谈判，但是不确定这个月是否会达成协议。

“埃里克森是托特纳姆的一名球员，但是他的合同将在6月到期，所以在这段时间内他完全可以和他的经纪人见面。”国际米兰主席告诉意大利天空体育。

“说他会在1月或6月来这里还有很长的路要走，因为竞争非常激烈，我们还不知道会发生什么。”

够力足球已经了解到国际米兰已经接近了一名英超球星，切尔西的奥利维耶·吉鲁从圣西罗得到了一份为期两年的合同后已经同意了个人条款。

然而，马洛塔说国际米兰仍然在评估吉鲁的交易，他们试图通过出售波利塔诺为吉鲁的到来扫清道路。

他说：“管理层为各种谈判做准备是正常的，所以如果谈判失败，还有其他选择。我不否认我们和吉鲁的团队谈过，我们会评估情况。”

“这两个转会可能是有联系的，但是今天转会市场上没有发生的事情可能明天就会发生。”

当被问及可能从切尔西引进租借到费内巴切的摩西时，马洛塔回答说：“他当然是一个候选人。”

这位62岁的管理者接着解释了为什么波利塔诺的回归罗马的计划在周五泡汤了，里奥纳多·斯皮纳佐拉原本是准备以加盟国米作为交换的。

马洛塔说：“我认为媒体对整个局势的关注过度了。”

“斯皮纳佐拉是一名优秀的职业球员，我已经和他在尤文图斯共事过。我认为在足球中，在最终敲定之前，谈判必须经过技术、医疗、经济和身体各个层面的评估。”

“我们完成了所有的评估，俱乐部不能继续操作转会，我告诉我在罗马的同事我们不能进行转会。”

“我不得不说，罗马公布球员体检的照片不是我们的责任。斯皮纳佐拉没有跟我们拍任何照片。”

“出于对波利塔诺的尊重，我们向他解释了情况。我们都是职业球员，已经习惯了这种事情，所以我们会在转会窗口结束前一起评估他的未来。”