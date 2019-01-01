国王杯赔了夫人又折兵 MRI确认萨乌尔具体伤情

受伤更是雪上加霜，在西班牙国王杯上被赫罗纳淘汰之后，这位中场球员还需要接受进一步的检查。

马德里竞技证实中场球员萨乌尔在周三与赫罗纳的国王杯比赛中大腿受伤。

迪亚哥·西蒙尼的球队在16强的第二回合万达大都会的比赛中以3:3战平对手，随后因客场进球少而被淘汰出局。

下半场开始11分钟，萨乌尔被替换下场。马竞俱乐部表示，伤病评估已经确认，这位中场球员的“大腿肌肉筋膜严重受伤”。

俱乐部并没有对萨乌尔的恢复给出具体时间表，他在本赛季的西甲联赛中首发17次。马竞目前在积分榜上排名第二，仅次于巴塞罗那。

俱乐部声明中写道：“本周四，萨乌尔在西班牙纳瓦拉大学经历了的一次MRI扫描后才确切得知他在与赫罗纳的国王杯比赛上的受伤程度。那次受伤使他无法坚持完成不比赛，并被罗德里戈换下。”

“我们的中场球员大腿肌肉筋膜受伤。他正在等待临床治疗的开展。”

萨乌尔是从皇马开始他的青年足球生涯的，但他也一直认为回到皇马是“不可想象的”。他从马竞的B队一路高升，直到17岁首次在一线队亮相。

这位24岁的球员对伤病也不陌生，他曾在2017年初透露，他在2015年的每场比赛后都在尿血并严重伤害了自己的肾脏。

“在过去的两个赛季里，我一直在使用导尿管，每次比赛或训练结束后，我都会尿血，这对我来说当然不是一段轻松的时间，”索尔当时告诉媒体。

“我是在拿自己的健康赌博，我想为马竞踢一线队的比赛。”

萨乌尔的韧性在那年晚些时候得到了回报，他得到了俱乐部一份五年的续约合同，这使得他和俱乐部的联系一直持续到2026年。