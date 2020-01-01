国家队队友谈阿方索·戴维斯在拜仁的崛起：我觉得他会抽我

加拿大队即将迎来黄金一代，由年轻的拜仁巨星领衔，他在本赛季取得了巨大的突破。

利亚姆·米勒首先坦白。

“我曾经认为我可以和阿方索同场竞技，”这位利物浦的年轻球员笑着说。“然后我看了切尔西的比赛……”

他所指的阿方索当然是拜仁慕尼黑球星阿方索·戴维斯，他是米勒在加拿大国家队的队友。

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年仅19岁的戴维斯已经成为世界上最具天赋的年轻天才之一，他是加拿大足球的典型代表，很多人认为他是这个国家的“黄金一代”。

戴维斯的速度让他成为了足球场上不一样的风景线，无论是在左后卫还是在更具进攻性的位置上，他的表现都非常出色，但是如果你问利物浦青训学院的任何人，他们会告诉你米勒也不是一个懒散的人，他的速度同样出色。

“我们还没有正式进行过同场竞技，”米勒告诉够力足球。“每次我们去比的时候，总有教练让我们停下来，他们破坏了我们的乐趣!

“戴维斯的速度快得不可思议。有时在训练中我们会互相对抗，这总是一场很好的战斗，有时我会叫他，所以我曾经想也许我可以和他竞争。我一直认为这将是一场势均力敌的比赛，也许他会赢。”

“现在？我觉得他可能会抽我!别告诉他这是我说的!”

米拉第一次见到戴维斯是在2018年9月，当时加拿大和美属维尔京群岛在佛罗里达举行的中北美和加勒比地区足联国家联盟比赛中。

“我踢右后卫，阿方索踢左后卫，”他表示。“教练约翰·赫德曼想要打造一支进攻型球队，所以他让速度最快的球员打后卫。老实说，我为美属维尔京群岛感到难过。我们摧毁了他们。这有点……不公平，你知道吗？”

在球场上，尽管对手实力较弱，这两位年轻人还是给人留下了深刻的印象。与此同时，在球场外，一段还算不上很长的友谊就此形成。

米勒说:“我们互相告诉对方，‘你和我将会在一起很长一段时间，所以我们最好互相了解一下。’”

这是我们第一次见面，但我们很快就成了好朋友。”

“戴维斯是一个非常外向的人，他是那种可以和任何人聊天并逗他们笑的人，你知道吗？他一点都不自大，也没有坏的一面，他只是一个有趣的人，有着真正外向的性格。”

“我在他加盟拜仁的时候和他谈过，他会问我搬家是否很艰难。我想这对他很有帮助，因为他有一个可以交流的人，你知道吗？我13岁的时候搬到了英国，所以他可以看到一切都会好起来的。”

米勒补充道:“在加拿大，每个人都为他感到高兴。他是个疯狂的球员，他表现得很棒。”

“对我个人来说，戴维斯的经历激励着我前进，我想达到他的水平，和他站在同一战线上。当我看到他在做他正在做的事情，在德甲和欧冠中闪耀，我会敦促自己不断进步。”

“我喜欢阅读关于他和乔纳森·大卫的文章，这会激励我，我希望自己也能像他们一样。”

米勒承认他自己的俱乐部生涯还没有真正开始，在2016年以前，他曾在富勒姆度过了三年，而后，作为U18和U23的主力射手，他在苏格兰基尔马诺克的两次租借生涯中获得了职业生涯的处子秀的机会。今年2月，他在U23对阵什鲁斯伯里的足总杯比赛中上演了自己在利物浦的处子秀。

“对我和我的家人来说，这是一个值得骄傲的时刻，作为第一个为利物浦效力的加拿大人，这是一件大事，我永远不会忘记。”

在国家队层面，他的声誉也越来越高。他已经为加拿大国家队出场过8次，是枫叶军团赫德曼领导下光明未来的重要组成部分。

米勒和戴维斯、大卫以及其他一些更有经验的球员，如斯科特·阿菲尔德、霍伊莱特、阿蒂巴·哈钦森、乔纳森·奥索里奥、多奈尔·亨利一起，组成了自1986年以来第一支有望获得世界杯参赛资格的加拿大队。

米勒表示:“如果说能有哪一代人能帮助加拿大进入世界杯，那就是我们这一代人，我们拥有很多非常优秀的球员。”

“我们都想参加世界杯，对于加拿大这样一支球队来说，这是我们的梦想。”

“我们百分百会看好自己，老实说，我认为我们很容易进入中北美和加勒比地区前三名，我知道我听起来有偏见，但我认为美国并不比我们好多少。我们去年以2比0击败了他们，然后我们在客场和他们比赛，主导了比赛，但输得很惨，他们抓住了机会。”

“我们非常非常有可能获得下一届世界杯的参赛资格，然后我们将主办2026年世界杯。”

“但我们的目标是获得2022年世界杯的参赛资格。这样，我们就可以说我们并没有依靠特权。”