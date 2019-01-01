国家队队友伯格维恩的好评：范戴克绝对是野兽

埃因霍温前锋在成功的国联比赛中与他合作后，对他的国家队队友绝对推崇。

荷兰边锋史蒂文·伯格维恩称利物浦球星范戴尔是“绝对的野兽”，并表示喜欢在国家队中与这位强大的中后卫并肩作战。

伯格维恩在埃因霍温度过了一个辉煌的2018-19赛季，他是上赛季最有价值的球员之一，33次出场攻入14球并送出12助攻。

只有杜桑·塔迪奇、卢克·德·容、哈基姆·齐耶赫和哈亚蒂比他打进了更多的进球。伯格维恩出色的表现还在2018年10月获得了国家队征召，他在国家队3-0大胜德国的比赛中完成了处子秀。

这位21岁的球员已经代表荷兰队出场7次，并且是在国联决赛中输给葡萄牙的球队的一员。

事实证明，与一些世界上最优秀的球员合作对伯格维恩的发展是有益的，他吸引了欧洲大陆一些精英俱乐部的兴趣，曼联、拜仁慕尼黑、国米和托特纳姆都在关注着他。

尽管伯格维恩很快强调他从所有的国家队队友身上都会进行学习，但不可否认的是，范戴克是其中最杰出的同胞，是世界上最好的后卫之一。

范戴克绝对是一头野兽。”伯格维恩告诉够力足球。

“当然，在国家队训练中能够拿自己和他做比较是件好事。”

“但不只是范戴克，他们都为大俱乐部效力。我真的向他们每个人学习。他们都有丰富的经验，几乎每个人都在一家大俱乐部踢球。”

范戴克在2018-19赛季的出色表现，让人们呼吁这位利物浦中后卫成为自2006年法比奥·卡纳瓦罗以来首位获得金球奖的后卫，尽管他面临着来自俱乐部队友萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫以及巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西等人的激烈竞争。

利物浦的新赛季将于8月4日开始，与上赛季联赛冠军争夺社区盾杯，然后在8月9日主场迎战诺维奇，拉开2019-20赛季英超联赛的序幕。