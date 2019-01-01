国家队地位不保 德尚催促吉鲁离开切尔西

如果吉鲁想要加入到2020年欧洲杯的阵容中，他可能需要采取激烈的行动。

奥利维耶·吉鲁的国家队主教练迪迪埃·德尚表示，他希望吉鲁在明年一月离开切尔西，这将是他职业生涯的最佳时机。

尽管有时会受到批评，德尚在吉鲁的整个职业生涯中都是他的坚定支持者，吉鲁长期以来一直是教练首发阵容中偏爱的一员。

相反，这位代表国家队出场97次并打入39球的33岁球员，却发现自己在斯坦福桥没有机会了，他没有赢得兰帕德的信任，切尔西主帅选择了塔米·亚伯拉罕作为进攻的焦点。

考虑到这一点，德尚建议这名吉鲁考虑离开，国际米兰有意在下个月签下他。

“吉鲁，和其他人一样，可能要离开了。”德尚表示：“他在切尔西的情况两个月都没有改变。当然，对他来说，去一个能让他有更多上场时间的俱乐部会更好。如果他不能在切尔西取得时间，我们的想法是在其他地方取得时间。”

“这是他的决定。我不知道他有什么建议，在哪里他可能得到更多的上场时间。我们不久前见过面。和每个球员一样，他是决定的人。但是请记住，是球员的日常生活和他们的俱乐部导致了法国队的选择。他知道它。最好的解决方案由他自己决定。”

与此同时，带领法国队在2018年世界杯上夺冠的德尚也支持姆巴佩参加2020年东京奥运会，但他承认这不是他的决定。

“他说他想去那里。”教练说：“姆巴佩对奥运会及其所代表的一切感兴趣，这是令人振奋的一面。”

“他是一名国家队球员，但他的雇主是巴黎圣日耳曼。这将与他的俱乐部进行会谈。我不想把烫手的山芋送给他们，但是必须由他的老板来决定是否给他这个机会。然后（U21的教练）希尔万·里波尔将不得不做出他的选择。”