国家队主教练宣 德尚：门迪即将完成转会皇马

法国主教练周一证实，他最优秀的球员之一将在今年夏天转会到白衣军团。

法国主教练迪迪埃·德尚已经证实，弗兰·门迪将在今年夏天加盟皇马。

在经历了2008 /19赛季的糟糕表现后，里昂人与转会西班牙首都有着密切的联系。德尚周一在接受媒体采访时表示，法甲俱乐部和皇马已经达成了5000万欧元(4500万英镑/ 5700万美元)的转会协议。

“费兰有一个惊人的增长，两年前他在法甲，明年他将在皇马踢球。”这位世界杯冠军教练说。

“他两只脚都能踢球，每次和我们一起踢球他都表现得很好。”

目前里昂和皇马都没有关于转会的声明，但是如果门迪从西班牙首都加盟皇马，他将成为他们今夏签下的第三个球员。上周他们签下了卢卡·约维奇和伊登·阿扎尔。

如果这笔交易真的达成，这将标志着这名后卫不可思议的两年的结束。早在2016/17赛季，他只是代表勒阿弗尔踢的是第二级别联赛。

然而，自从2017年以600万欧元(500万英镑)的身价转会里昂以来，他的表现一直很出色，而且在他效力的两个赛季里，他都入选了法甲年度最佳阵容。

他近年来的出色表现意味着他已经成为世界上最好的年轻左后卫之一，尽管24岁的他也可以在中场踢球。

门迪不仅在俱乐部表现出色，而且已经成为德尚法国队的重要一员，尽管他还需要与本杰明·门迪、卢卡斯·迪涅和卢卡斯·埃尔南德斯争夺左后卫的位置。

门迪的法国队在周六的欧洲杯预选赛小组赛中0:2的比分意外输给了土耳其，预计他将在周二对阵安道尔的比赛中再次出场。

他可能也不是唯一一个被派往马德里的法国国脚，关于保罗·博格巴将加盟齐达内的球队的猜测还在继续。

国家队队友姆巴佩也是如此，热刺的克里斯蒂安·埃里克森和巴黎圣日耳曼球星内马尔也同样有可能回到西甲。