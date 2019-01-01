国家荣誉无上 马内愿用欧冠冠军换取非洲杯

利物浦前锋马内帮助他的俱乐部在2018-19赛季获得了欧洲冠军，但他很乐意在这个夏天与塞内加尔队交换这一胜利。

利物浦前锋萨迪奥·马内表示，他很乐意与塞内加尔交换他的欧冠冠军奖牌，换取非洲国家杯的荣誉。

这位27岁的球员在安菲尔德度过了一个出色的2018-19赛季。在英超联赛中22个进球帮助他获得了金靴奖，而在欧洲赛场上的四个进球帮助利物浦获得了第六次欧冠冠军。

不过，马内愿意为了今年夏天在国际赛场上的成功而放弃这一切。

他目前正在埃及追逐另一项冠军，他知道非洲杯的桂冠对他的祖国意味着什么。

“这取决于我们取得出色的成就。”马内告诉《法国足球》：“当然我们是最热门的球队之一，我们不能隐瞒这一点。但是这样的姿态并不足以走完全程。我的国家从来没有赢得过非洲国家杯，如果能和他们一起获胜，那将是一件了不起的事情。我甚至准备用冠军联赛来换取非洲国家杯。回到达喀尔将是非凡的。这是我最大最疯狂的梦想。”

马内从小就一直在追逐这个梦想，他目前所处的阶段是从卑微的起点开始的。

回顾自己的职业生涯，他说:“有200或300名年轻人在排队等待他们的机会。这对我来说是一个糟糕的开始，因为当我展示自己的时候，我被嘲笑了。我看起来不像一个足球运动员。我穿的裤子一点也不像足球短裤。我的足球靴的两边都被撕成了碎片，我已经尽我所能用铁丝把它们修好了。那些监督审判的人会用一种奇怪的表情看着我:‘你真的想成为一名足球运动员吗?’我理解他们，但我别无选择。因为我没那么差，他们就把我带走了。这就是我冒险的开始。”

在塞内加尔以2-0击败坦桑尼亚的比赛中，马内因停赛缺席了塞内加尔2019年非洲国家杯的首场比赛。

西塞的球队将在周四对阵阿尔及利亚的比赛中再度登场，然后在与肯尼亚的比赛中结束C组的比赛。