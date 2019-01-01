国家德比时间暂定12月18日 联赛方面恐有意见

在两家俱乐部都拒绝转到伯纳乌进行比赛之后，西班牙足协决定将国家德比重新改在本赛季晚些时候进行。

在两家俱乐部都拒绝转到伯纳乌进行比赛之后，西班牙足协决定将国家德比重新改在本赛季晚些时候进行。

在决定推迟周六巴塞罗纳和皇家马德里的比赛后，已经确认本赛季的第一次国家德比将在12月18日举行。

在过去的两周里，巴塞罗那的骚乱导致西甲要求将比赛从诺坎普转移到伯纳进行，然后在本赛季晚些时候的第二次交锋改在加泰罗尼亚进行。

但是由于两家俱乐部都反对这样的改变，西甲重新安排了比赛时间，西班牙足球联合会(RFEF)就具体比赛日期做出了最后的决定。

“竞赛委员会的决定是在最近几天分析了两家俱乐部的提议后做出的，他们希望这两家俱乐部就日期达成一致，并已经同意在12月18日转播重新安排推迟的比赛。”西班牙足协的一份声明说道。

尽管两家俱乐部都表示将在当地时间12月18日(周三)举行比赛，但西甲已经证实，他们将对新的日期提出上诉，因为他们希望向更广泛的观众展示这场最重要的比赛。

原来的比赛安排在英国夏令时中午12点(东部时间早上7点)开球，以便让亚洲、美国和南美的球迷能够现场观看比赛，新提议的晚间开球将影响前者的观看。

“西甲不同意竞争委员会做出的12月18日比赛的决定——在巴塞罗那和皇家马德里达成协议之后，但是西甲拒绝了——作为之前推迟的国家德比的新日期。”西甲的一份声明说。

“我们正在研究有关这一程序的文件，以评估可能对有关机构和认为适当的公共机构或司法机构采取的法律行动。”

10月26日，在9名加泰罗尼亚分裂主义领导人被判入狱9到13年之后，巴塞罗那出现了混乱的局面，于是有关方面决定暂缓进行原定于10月26日在诺坎普举行的比赛。

这些判决是在2017年10月加泰罗尼亚独立公投之后做出的，当时西班牙当局认为公投是非官方的。

在投票之后，公众和警察之间发生了冲突，巴萨被迫在不公开的情况下与拉斯帕尔马斯进行了联赛比赛。

最近几天也发生了类似的冲突，导致巴塞罗那机场在特定时间关闭，街上还发生了汽车被纵火的事件。