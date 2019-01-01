国家德比发布会 萨里：C罗将出任有所作为的左边峰

萨里迎来了自己执教尤文的首场意大利国家德比，他在赛前发布会上强调这不同于任何一场比赛。

萨里所率领的尤文图斯将在明天迎来国际冠军杯上的又一场比赛，而他们的对手则是同联赛死敌——国际米兰，在赛前新闻发布会上，萨里谈到了球队中的不少问题，并强调：“这场比赛不同于任何一场比赛。”

从萨里的发言来看，意大利教头显然将这场比赛视为一场令人着迷的挑战，这也不难理解，毕竟这是他带队经历的第一场意大利国家德比。

在这场比赛中，尤文图斯希望一扫此前不敌热刺的阴霾，不过安东尼奥·孔蒂所率领的国际米兰也有着相同的想法，毕竟他们在首战中也败给了对手——曼联。

“这场比赛不同于任何一场比赛，不过由于球员的身体条件与湿度问题，两支球队面对对手时将无法发挥出自己的全部实力。不过我们还是会努力拿出对阵热刺下半场开局阶段的表现。”

除了强调比赛的困难程度以外，尤文图斯新教练还谈到了队内核心C罗以及他在球场上的位置。

“在足球场上，我们不能总专注于进攻或防守的一面，我们也会在防守方面做很多工作。克里斯蒂亚诺？他们将让他出任左边峰，尽管我知道他更喜欢在中路活动，他会让比赛变得有所不同，他也必须有所作为。”

在谈到球员们的身体状况时，萨里还解释了为何球队目前并没有进行高强度训练的问题。

“我并不期待这场比赛与上一场会有多少不同，在这次巡回赛期间，我们训练不足，却要踢许多场比赛。因此，对于新赛季的准备起到决定性作用的阶段将会是7月下旬到8月10号。球员们在训练期间可能会出现很多问题，我对他们的训练要求很高，我希望我的球队能够在比赛中重新掌控比赛节奏，我认为我的球队可以轻松做到这一点。

最后，他还谈到了意甲英超的差距、意大利教练以及迪巴拉的问题。

“我相信意大利教练的水平是很高的，因为足球是我们最主要的运动之一，而意甲与英超的差距并不在战术层面，而是经济。”

“迪巴拉？我认为他更适合踢“伪9号”，不过我们也可以找到不同的解决方案，比如攻击性中场，在两名前锋身后。”