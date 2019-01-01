国安紧急换帅 豪赌十年一觉冠军梦

在遭遇三连败之后，为继续保持争冠希望，北京国安裁掉名帅施密特，随后前里昂主帅热内西奥走马上任。只是在如此关键时刻做出重要变动，是否真的争冠有益呢？

就在为更换外援做最后努力的同时，国安意外地放弃了去年还勇夺足协杯冠军的主帅施密特。在比埃拉伤缺之后，球队接连出现大大小小的伤病，缺少了长枪短炮的德国人没有为国安找到胜利之匙，一波三连败将他送上了回乡的航班上。

在上赛季夺得足协杯冠军后，球队并没有对新赛季产生懈怠的情绪，冬窗引援工作也随即开启。本土球员引进了门将邹德海、边路快马王刚；外援方面签下在亚洲杯表现稳定的韩国中卫金玟哉；另外还归化了即插即用的后腰李可和潜力股侯永永。一套完善的攻防阵容已经为新赛季已经搭建完成。

本赛季，国安开局一波联赛十连胜让全队上下乃至球迷感觉俱乐部将时隔十年之后再度染指火神杯。虽然在亚冠赛场上无所作为，但球队依然在积分榜上领先身后的恒大8分，一切都朝着积极的方向发展着。赛季过半，国安连续第二个赛季拿到了半程冠军。

然而，巨大的障碍还是堵在了国安领跑的路上，比埃拉伤退长达6-12周的伤停直接把御林军带回了扎切罗尼时代。紧接着于大宝、金玟哉、张稀哲甚至奥古斯托都出现了不同程度的伤病，临危受命的巴坎布仍然没有找到射门靴，接踵而至的疲劳期和欠佳状态让国安瞬间在仅剩10轮的情况下落后榜首的恒大4个积分。

如果说足协杯与山东鲁能拼到打光最后一颗子弹能让人们看到国安的坚韧与勇气，那么对阵河南建业的比赛仿佛是压垮球队的最后一根稻草。前场无法把握战机导致频繁被对方反击，对场面失控的施密特在场边罕见地拿起水瓶泄愤，比赛结束后，下课的喊声盘旋在航海体育场上空。

在中超转会窗关闭前，国安宣布签下莫斯科斯巴达后腰费尔南多后，施密特下课的消息轰炸了当时的足球圈，德国人甚至没有与媒体和球迷体面告别就匆匆离开了他生活了两年的城市。

职业足球就是如此残酷，10连胜得时到的赞美和掌声，在3连败时可能会加倍奉还。德国人有时在排兵布阵和临场调度方面会遭人诟病，但国安现如今的阵容厚度并不能媲美恒大上港这样多年花重金打造的俱乐部。施密特虽无法将先进打法完全植入国安，但这不能掩盖他曾经为京城球迷带来的美好回味。

初见德国人，2017年6月他火速接任何塞的教鞭，首场比赛就带领国安2-0战胜了榜首的恒大，全场压迫式、快节奏的攻防转换让球迷们眼前一亮。之后，施密特在比赛中改变了U23上场人选，他将巴顿扶上首发，撤下唐诗，让国安前场的进攻速度更上一个台阶。这两个赛季中，他又先后启用了韦世豪、郭全博、张玉宁和王子铭。其中对于郭全博和王子铭的发现让国安年轻球员得到国家队的青睐。

这几年中，他尝试将奥古斯托和比埃拉的位置向两边移动，二人先后在中路或边路游弋，既没有影响彼此的化学反应，也为弱侧和中场球员提供了前插的空间。去年，德国教头率领国安拿到了阔别15年之久的足协杯冠军。本赛季，施密特又成功将于大宝彻底改造为中后卫，他与金玟哉、王刚、李磊搭档后防被球迷们爱称为“金刚宝磊”组合。

但千里之堤毁于蚁穴，足协杯冠军以及10连胜的光芒在关键时刻的连败下也显得失色不少。比埃拉伤退后，施密特及俱乐部依然表示会等待西班牙人的回归，但国安前场就在少了这名10号位前腰的三场比赛中无一胜绩，丢3球仅进1球，攻击线巴坎布依然延续吐饼状态，前场仅靠奥古斯托一人无法支撑。与去年一样，德国人再次与球队陷入了后半程低迷期。

俱乐部此时立即启动更换外援程序，不过谈了多名外援的结果不是价格过高就是遭到球员本人否定。其中最有可能完美替代比埃拉的是本赛季亚冠最佳射手莱昂纳多·达席尔瓦·索萨，但最终还是被施密特以非大牌外援的原因拒绝了，俱乐部只是在关窗前一天草草签下了效力于莫斯科斯巴达的巴西后腰费尔南多。

施密特离去的同时，多家媒体透露前里昂主帅热内西奥即将上任。这名法国教练刚刚在6月底结束与球队的合同，目前赋闲在家。从执教成绩来看，热内西奥在里昂任期内先后获得一次法甲亚军、两次季军和一次第四名。他擅于挖掘年轻人的潜力，恩东贝莱和门迪都是他手下的得意弟子。今夏，这两名球员也分别被热刺和皇马挖走。另外，热内西奥具有良好的战术素养，在对阵比自己更强的对手时也可以不落下风，甚至爆冷取胜。

但是这名法国教头在带队时会出现遇强不弱、遇弱不强的状况，在对阵弱旅时往往会失分。并且，热内西奥也不擅于处理与球迷的关系，有消息称他曾与里昂球迷在场外发生口角。国安选择了这名同样性格鲜明的主帅不知是福是祸。

十年前，国安匆匆召唤名宿洪元硕接任时，老爷子对于球队上下非常了解，最终御林军也如愿以偿拿到当赛季的联赛冠军。十年后的今天，俱乐部再次在关键节点上寻求变化，只是这一次的热内西奥需要多长时间来了解、磨合球队？新后腰的加盟能否帮助奥古斯托在前场再度绽放？目前看来，如此操作的风险还是远大于希望。