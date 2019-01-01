国兰劳塔罗和卢卡库是欧洲最好的锋线搭档吗？

比利时和阿根廷国脚在圣西罗短暂的合作时间里达成了深刻的共识。

到目前为止，在2019- 2020赛季的欧洲足球顶级联赛中，不乏引人注目的明星搭档。但是，也许有一个人比其他所有人都要突出，他能迅速建立起融洽的关系，并在意甲联赛和欧冠联赛中证明自己是致命的。

卢卡库和劳塔罗·马丁内斯是国米不可阻挡的锋线组合，这标志着孔蒂在努力将蓝黑军团转变成一支真正的力量的同时，又一次取得了战术上的胜利。

孔蒂在教练席上的成功是建立在他将两名前锋组合在一起的非凡能力之上的。在他在尤文的光辉里，凭借经典的卡洛斯·特维斯和费尔南多·洛伦特一大一小的致命组合，他们在2013-14赛季获得了第三次联赛卫冕前，他帮助的米尔科·武西尼奇、法比奥·夸利亚雷拉和塞巴斯蒂安·吉奥文科焕发出了最好的状态。

在切尔西也是一样，阿扎尔精湛的球技和迭戈·科斯塔顽强的精神的配合，使得他们在孔蒂的首个赛季里攻入36球，从而帮助球队夺得英超冠军。在斯坦福桥的那种快乐不会持续太久，尤其是因为意大利人在球员和教练发生争执后没能替换掉科斯塔。但是孔蒂并不是一个放弃胜利模式的人，正如他现在在国际米兰所展示的那样。

卢卡库和劳塔罗打破了俱乐部长期以来只有一名中锋的习惯，他们结合了力量、速度和技术上的优势，形成了孔蒂多年来最佳前锋组合的最佳传统。比利时人不仅在国际米兰领衔锋线，他在对方的地盘上还攻防分明，而劳塔罗则在这个基础上游移，形成了与国米扁平的五人中场的联系。他们的影响力如此之大，以至于阿莱克西斯·桑切斯这样的球员不过只能是个板凳球员，无法打破L-L的垄断，而这种垄断正随着每场比赛的进行而不断扩大。

两位前锋并不只是简单的分工。卢卡库的身材掩盖了他惊人的速度变化和非凡的控球能力，这往往被观察人士所低估。与此同时，尽管劳塔罗的身高只有1.74米，但他在空中的表现非常出色，迄今为止，他在国际米兰的14个进球中至少有5个来自头球。这是一种比一眼看上去更丰富的伙伴关系。

数据表明，尽管一起踢了三个多月，这个实验还是取得了令人振奋的成功。在曼联的苦苦挣扎无果之后，卢卡库终于获得了重生。到目前为止，卢卡库已经在各项赛事中打进9球，而劳塔罗则贡献了另外7个进球，包括对阵巴塞罗那和尤文图斯时令人难忘的进球。更让人印象深刻的是，其中10粒是在国米最近的5场比赛中完成的，这证明了他们之间日益见长的联系和默契。

人们很容易忘记，不到一年前，这位前竞技俱乐部的神童还是欧洲足坛的新人，在同胞毛罗•伊卡尔迪身后担任长期替补。但是他在球场上的表现让蓝黑军团确信他们的前队长是可以牺牲的，从劳塔罗与卢卡库的神奇联系中可以清楚地看出，将伊卡尔迪放走去到巴黎圣日耳曼的决定是正确的。

相比之下，巴萨的梅西、苏亚雷斯和格里兹曼三人组合总共只有18个进球，而尤文图斯的C罗和迪巴拉只有10个进球。事实上，在所有的欧洲豪门中，也许只有曼城和利物浦拥有更强大的进攻阵容，这也是因为他们有更多的时间作为一个整体在背后运作，而且，恕我直言，相比国米的阵容，前者两队还有着更多的天才在锋线的身后。

“他们有可能在未来10年一直成为国米的锋线伙伴。”孔蒂在周六2-1战胜博洛尼亚的比赛中说。

“来这儿之前，我对劳塔罗研究了一会儿。他是中锋，但同时也是第二前锋，所以他不是典型的。”

“卢卡库也是一名不同寻常的前锋，因为他有中锋的身体素质，但如果你给他空间，他会跑得非常快。最重要的是，我对他们的工作很满意。”

年仅22岁的劳塔罗和26岁的卢卡库无疑代表着国米的未来，在尤文的身后的位置上徘徊了近十年，现在的国米渴望重返欧洲顶级联赛。但对于那些在蓝黑军团中掌权的人来说，事情可能没那么简单。

有报道称这位年轻的阿根廷人将成为路易斯·苏亚雷斯在巴塞罗那的自然接班人，这也得益于他和梅西在美洲杯上同样出色的表现。国际米兰仍然很乐观，首席执行官朱塞佩·马洛塔周六坚称，“我们的球员很乐意留在我们身边，和往常一样，球员只能自己想要离开。国际米兰是一家非常强大的俱乐部，很少会出售自己最好的球员。“尽管如此，巴萨为了得到他们想要的人所做的持续努力还是很难被拒绝。

国际米兰至少希望能有更多的时间来观看劳塔罗和卢卡库的比赛，他们的目标是打破尤文图斯对意甲冠军长达八年的垄断。这并不是一件容易的事情，但是如果这对聪明的组合能够保持健康，并且保持良好的状态，他们就有目标去挑战，直到最后结局的来到。