团结就是力量 范戴克：防守梅西可不能光靠我

利物浦中卫范戴克和乔·戈麦斯对欧冠半决赛对阵巴塞罗那发表看法。

维吉尔·范戴克表示，利物浦在欧冠半决赛需要集体努力来阻止梅西和巴塞罗那。

利物浦将在下个月的欧冠半决赛中对阵梅西和他的队友，他们以总比分6比1淘汰波尔图晋级四强。而巴塞罗那以总比分4-0击败曼联，赢得了半决赛的入场券。梅西在周二主场3-0取胜的比赛中梅开二度，将本赛季42场比赛的进球总数扩大到45粒。

范戴克在俱乐部官方网站上说:“(阻止梅西)将是非常困难的。我认为他是世界上最好的球员，但我们拭目以待。对我们所有人来说，这将是一场精彩的比赛。关键是要团结一致，绝不是一对一，绝不是我一个人对付一个特定的前锋。是我们去对抗每一个人，我认为这是我们能做好防守的唯一方法。”

利物浦在葡萄牙的完胜见证了范戴克的中卫搭档乔·戈麦斯的回归。这位21岁的英格兰国脚在腿部骨折后复出，这是他自去年12月以来第一次代表一线队出场。

戈麦斯说:“我们直到现在才真正考虑过(与巴萨的比赛)。这将是一场艰难的比赛。他们是世界上最好的球队之一，很明显，他们可能拥有世界上最好的球员，还有他周围的很多人。所以这将是一场艰难的比赛，但这就是欧冠的意义所在。你不会为了轻松的比赛走到这一步，我们知道我们必须晋级下一轮。”

尤尔根·克洛普的球队已经在欧冠和英超中取得八连胜。

利物浦将于5月1日前往巴塞罗那参加半决赛第一回合的比赛，六天后将在安菲尔德进行第二回合较量。