因西涅怒批萨里：去尤文是对那不勒斯的背叛

这位意大利边锋谈到了他的前主帅转会到他们国内的竞争对手，并澄清了关于他在俱乐部未来的猜测。

那不勒斯球星洛伦佐·因西涅重申，毛里齐奥·萨里加盟意甲冠军尤文图斯背叛了俱乐部，而这位队长表示他想在圣保罗球场退役。

前那不勒斯主教练萨里上个月从英超球队切尔西转会到竞争对手尤文图斯，此举激怒了那不勒斯的球员和球迷。

在萨里执教那不勒斯期间，他带领那不勒斯连续三次进入意甲前三名，并于2018年转会切尔西。

因西涅当时直言不讳，警告说转会尤文将是对那不勒斯的“背叛”，而这位俱乐部的偶像在周一坚持了他的观点。

“我说了又说，对我们那不勒斯人来说，这是一种背叛。”因西涅在问答环节中说：“而且永远如此。现在我们必须集中精力，不惜一切代价打败他。现在他去了尤文，我不想再谈论他了。联赛冠军是我们所有人的梦想，我们会再试一次。”

因西涅的未来一直是猜测的主题，因为他等待与那不勒斯签署新的协议。

这位28岁的球员于2010年从那不勒斯出道，他的合同到2022年到期。

此前因西涅曾与巴黎圣日耳曼和利物浦联系在一起，当被问及是否会转会国外时，这位意大利国脚补充道:“不，我从未想过离开那不勒斯。我还年轻，我在那不勒斯很快乐，我想在这里度过我的职业生涯。”

这位边锋回忆了他职业生涯中最喜欢的时刻——2017年欧冠淘汰赛对阵皇家马德里的比赛。

“在对皇家马德里的比赛中打进那个进球给了我强烈的感觉，我希望其他那不勒斯的年轻人将来也能有同样的感觉。这是所有那不勒斯男孩的梦想，我很自豪能得到这个位置。”

因西涅上赛季在意甲出场28次，攻入10球，帮助那不勒斯获得亚军。