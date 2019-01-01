因西涅力挺安帅：球队很感激他 他配得上成功

据说，在球队取得积极成果的时候，这位功勋卓著的教练与俱乐部主席意见相左。

在欧冠1-1战平萨尔茨堡的比赛中，洛伦佐·因西涅为那不勒斯主教练卡洛·安切洛蒂进行了强有力的辩护。

这场平局使那不勒斯的不胜战绩延续到四场，安切洛蒂没有出席常规的赛后新闻发布会，这丝毫没有消除俱乐部内部分裂的谣言。

据报道，安切洛蒂与球队主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯一直不和，因为这位直言不讳的主席决定命令一线队进行训练。

事实上，意大利的报道称，一些球员已经与他们的律师进行了接触，因为这意味着他们与家人相处的时间更少了。

据称支持球员的安切洛蒂似乎受到了来自俱乐部最高领导人越来越大的压力，但他仍然得到了队长的支持。

“我们是一个紧密团结的团队，这取决于教练，他保持冷静，并试图在这个困难时期减轻我们的压力。”因西涅说：“我们很感激他，我们都想为他好好表现。他帮了我们这么多，他配得上成功。我们必须向前看，积极思考。一切都在我们的掌握中，我们决心在剩下的两场比赛中获得晋级资格。”

那不勒斯在E组落后领头羊利物浦1分，领先第三名萨尔茨堡4分。

“我们理应赢得这场比赛——我们创造了很多机会，但是我们需要更冷静的完成射门。”因西涅补充道：“我们必须一直带着同样的精神和信念比赛，因为我们的运气会变的。”

尽管安切洛蒂有着特殊的血统，但自从接手那不勒斯以来，他一直在未能激发出最好的那不勒斯。