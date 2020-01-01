因莫比莱：小西蒙尼和克洛普很像 愿意终老拉齐奥

这位曾经效力于多特蒙德的拉齐奥射手比较了自己的两位主帅，并表达了自己想要终老蓝鹰的愿望。

因莫比莱将拉齐奥主教练西蒙尼·因扎吉比作现任利物浦教头尤尔根·克洛普，这位意大利球星还透露了他曾接近加盟那不勒斯。

西蒙尼·因扎吉率领的拉齐奥在26轮比赛过后，位列意甲积分榜第二位，仅落后卫冕冠军尤文图斯一分。

拉齐奥在这位2016年上任的意大利年轻教练的带领下，拿到了2019年意大利杯和2017年、2019年意大利超级杯的冠军。

其他球队

因莫比莱曾在2014-15赛季效力于德甲劲旅多特蒙德，当时他曾与克洛普有过共事的经历。在他看来，无论是西蒙尼·因扎吉还是这位利物浦主帅，都很值得称赞。

“克洛普是一位伟大的足球专家，我总是这样说，我希望在我状态最好的时候和他一起工作。他是一位完美教练，他拥有着一切。”

“他也让我想起了西蒙尼·因扎吉，因为他们在激励球员的技巧上非常相似，尽管在方式上略有不同。”

“是的，他们都会给你动力。因扎吉是一个彻头彻尾的欧洲教练，我发现我非常适合在他手下踢球。”

由于新型冠状病毒疫情的爆发，意甲联赛进入了停摆状态，而因莫比莱在此之前打进了令人难以置信的27粒意甲进球。

目前意甲还剩下12轮比赛，而他距离伊瓜因在2015-16赛季效力那不勒斯时期创造的36球意甲进球记录已经很接近。

在2016年回到意大利加盟拉齐奥之后，这位前都灵射手再次重回巅峰状态，这位30岁的球员在谈到他的未来时，提及了自己与家乡球队那不勒斯和利物浦的传闻。

“我和那不勒斯很亲近，我确实希望有一天能为他们效力，但是我在拉齐奥很开心，在来到球队之后，我就不再想去圣保罗球场这件事了。”因莫比莱表示。

“我不知道我是否会在这里结束我的职业生涯。也许拉齐奥会在我33岁的时候会变得更强大，所以球队需要仍然能够保持高水平的重要球员而不在需要我，我就会离开。我不想成为任何人的负担，但只要我能继续下去，我会一直为这件球衣竭尽所有。”

尽管因莫比莱本赛季的表现非常令人惊喜，但在赛季初，事情似乎并没有那么乐观。在对阵帕尔马的比赛中，当进球后被替换下场时，这位意大利国脚表现得很愤怒，并在接下来对阵国际米兰的比赛中进入了替补席。

“这是本能的反应，但确实是我的错。我知道西蒙尼·因扎吉会原谅我的，但对别人做出这种反应是不对的。”

“西蒙尼·因扎吉无疑是我相处得最好的教练。我们进行了简短的讨论，我对换人感到愤怒，但他以正确的方式处理了这件事。我了解他，他也非常了解我。”

“因扎吉做得很好，让我在对国米的比赛中替补是正确决定。在那段时间里，我们谈了很多，解决了很多问题。”

除此之外，因莫比莱还回忆了10月下旬的一件事，当时拉齐奥在0 - 3落后的情况下连入三球，最终与亚特兰大战成了平局。

意大利国脚在第92分钟依靠点球帮助蓝鹰扳平了比分，在此之前，西蒙尼·因扎吉曾在中场休息时大发雷霆。

“在拉齐奥对亚特兰大的比赛中场休息时，主教练非常生气，他是对的。我们从国际比赛日回来，都只想着自己，这不是真正的我们。然后我们从更衣室回到球场上，将比分变成了3-3平。但是那个点球很可怕，戈里尼看上去距离我只有3米远，他挡了一下球，如果我犯错了就真是太丢人了，会大受打击。”

自从2016年加盟拉齐奥以来，他在不到四个赛季的时间里打进了116球。

因莫比莱曾被当做罗伯特·莱万多夫斯基的替代者加盟了多特蒙德，但他在那里陷入了苦苦挣扎的境地。而在谈起自己加盟拉齐奥时，他表示自己绝不会在担任克洛泽替代者时，犯下同样的错误。

“我一到这里就感觉很好，我来替代克洛泽，但我没有犯在多特蒙德时同样的错误。”

“莱万多夫斯基离开了，我觉得有责任代替他，但在罗马城，我宁愿不去想这件事。”