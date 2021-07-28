因未续约而遭到种族歧视 巴萨小将莫里巴发问：你们是认真的吗？

由于和巴萨续约谈判受阻，这位18岁的球员在社交媒体上收到了许多辱骂信息

巴萨小将莫里巴透露，他因为尚未与俱乐部完成续约而受到了种族歧视。

莫里巴的未来现在充满未知，他与巴萨的合同只剩下不到1年时间，巴萨正在努力与他完成续约。在上赛季进入巴萨一线队之后，莫里巴现在被排除出了一线队的季前训练计划，并在网络上遭到辱骂。

周一，这位才华横溢的年轻中场在社交媒体上向他的粉丝们展示了他收到的一些仇恨信息，其中很多信息都包含猴子和中指的表情符号。

在TikTok视频的结尾，屏幕上出现了短语“en serio”，翻译过来就是“你是认真的吗？”

据够力足球报道，莫里巴的经纪人提出的工资要求是与巴萨谈判的主要障碍，巴萨在2020-21赛季结束时超过了西甲的官方工资上限，目前俱乐部正试图降低他们的薪水支出。

2019年签约时，莫里巴已经是巴萨历史上薪水最高的青年球员，现在俱乐部拒绝再次冒险给他高薪，球队可能在今夏将他出售，避免明夏人财两空。

据报道，皇家马德里、曼城和切尔西都在密切关注这一情况，但巴萨仍然希望能与莫里巴达成妥协，他们计划在本周与球员的代表重新谈判。

在1月份对阵科内拉的国王杯比赛中，莫里巴首次代表巴萨一线队出场，此后他又为西甲豪门出战了17场比赛。

这位年轻的中场组织者上赛季贡献1球2助，但他是否能在8月15日科曼的球队主场迎战皇家社会的新赛季首战中上场还有待观察。