因斯：1994年的曼联跟现在利物浦和曼城有得踢

一名曾在曼联和利物浦都踢过球的球员认为，2019-2020赛季在安菲尔德的阵容并不像他们所认为的那样强大。

根据保罗·因斯的说法英超联赛的质量被“高估了”，榜首的利物浦并没有他们目前的排名那么好。

在一名前红军中场球员看来，尤尔根·克洛普的球队本赛季之所以能够统治国内是因为他们的“对手很弱”。

很多人认为利物浦有望成为历史上最出色的球队之一，但是因斯认为他在1994年为曼联增光添彩的那支球队会让红军难受。

这位前曼联和利物浦中场告诉Planet Football：“虽然英超是世界上最成功的足球品牌，但我真的觉得联赛的质量被高估了。它不像人们想的那么好。”

“利物浦过去两三年的表现非常出色，但是他们在赛季过半时领先曼联30分的事实让我觉得利物浦的对手现在很弱。”

“我看了利物浦，他们是一支不错的球队，曼城也是，但其他球队太不稳定了，我们都被这样的想法所吸引，那就是这是一个拥有很多顶级球队的出色联赛。”

“几周前我现场看了狼队对曼联的足总杯比赛，比赛结束时，数据出来了，曼联没有射正球门。这可是曼联。发生什么事了?”

“所以虽然我不想否定利物浦或者曼城，但是他们今年过得太轻松了。他们有最终的成品，这就是为什么他们遥遥领先于其他球队的原因，但我真诚地认为，1994年我所在的曼联能和这两个队有得踢。”

“90年代中期英超联赛的深度质量可能比现在要好，尽管过去几年所有的钱都投入了英格兰足球。除了利物浦和曼城，我们还能看到多少出色的球员？在我看来，不会太多。”