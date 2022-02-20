因斯：曼联签不到哈兰德 他爸曾被基恩铲到重伤

保罗-因斯警告曼联，称他们不太可能在夏天得到哈兰德，主要是因为罗伊-基恩当年铲伤哈兰德父亲的事情。

红魔已经与哈兰德传出绯闻，不仅是曼联，还有其他一大批其他欧洲顶级俱乐部，而周六的报道表明，皇家马德里正在接近这位高产的前锋。

事实上，因斯并不相信曼联能够吸引来哈兰德，尽管朗尼克之前已经确认他们需要考虑引进一名前锋。

在接受够力足球采访时，因斯说道：“哈兰德的交易很困难，因为你不得不回到他父亲和基恩的冲突上，那次事件就在老特拉福德发生，他会去曼联吗？我这么不认为。”

“如果曼联没有欧冠可踢，那么哈兰德这样的球员是不会加盟的。”

在2001年曼联主场对阵曼城的英超联赛中，基恩朝着老哈兰德的膝盖一记飞踹，然后被红牌罚下。基恩当时被停赛8场并罚款15.5万英镑，而老哈兰德的十字韧带断裂。

基恩在他2002年出版的自传中曾回忆过这件事：“比赛刚开始的时候，哈兰德就一直在惹恼我，比赛结束前五分钟，我向他冲去，我本打算绊倒他而不是踢他，我知道那可能会让自己吃牌，但去他x的，我当时气疯了。”

“我等待了很久了，我狠狠地把他踢翻，我想当时皮球就在旁边，受死吧，臭婊子。”

谈及曼联需要做出什么改变才能缩小与曼城和利物浦之间的差距，因斯表示：“要组建一支他们想要的队伍，球队可能需要花费他们5亿英镑的资金。”

“重点是缩小与曼城、利物浦和切尔西的差距，这些球队有顶级教练，球员们都想去为他们效力。”

“无论我们请来什么教练，我们都必须找那些可以吸引球员想为他效力的教练。曼联这一次必须不能出错，他们需要找到这个主帅，然后坚定支持他三四年。”

“看看比索马，你必须谈论球队的招募问题，因为比索马现在在布莱顿踢球，他的身价可能已经涨到4000万英镑，看看坎特，他去了切尔西。”

“所有这些球员都不是凭空出现的，所以为什么我们没有更早地挖掘到他们？为什么我们没有买到这样的球员？”

“你必须看看整个球探系统和招募体系，看看你寻找的是什么球员。这不是买赖斯或比索马的问题，而是在可以的情况下同时买下两人的问题。”

“曼联的整个中场都需要改变，真的。弗雷德不是答案，麦克托米奈是非常好的球员，但他是曼联需要的答案吗？他和赖斯搭档更好，还是和比索马搭档更好？”

“博格巴会留下吗？我个人觉得不会。我认为他会在本赛季结束后离开。我们还谈论C罗离队，如果他离队了怎么办？B费呢？因为他刚来到球队时很出色，C罗来了之后他就沉寂了，似乎只想抱怨？”

“球队有很多问题，不会只是中场球员的问题，他们还需要一个能进球的前锋。”