因斯质疑曼联冬窗引援：曼珠不是曼联的答案

这名尤文图斯前锋有望在冬季转会市场上有所动作，但是一名前中场球员并不确定他是否是合适的引援对象。

保罗·因斯表示，他不相信马里奥·曼祖基奇会成为曼联高层问题的答案。

曼联希望以900万英镑(1000万欧元/ 1100万美元)的价格引进这名前锋，而尤文图斯也非常渴望能够出售这名克罗地亚老将。

这名前锋预计将签下一份18个月的合同，直到2021年夏天，一旦他转会到老特拉福德，年薪将达到440万英镑(合550万美元)。

曼祖基奇被认为是球队在积分榜上苦苦挣扎的一个解决方案，因为索尔斯克亚的球队自从本赛季首战战胜切尔西以来，在其他比赛中都没有打进一个以上的球。

索尔斯克亚和首席执行官埃德·伍德沃德在今夏批准了对罗梅鲁·卢卡库的出售，但没有直接签下替代者，同时阿莱克西斯·桑切斯也被允许在夏季转会窗口期间离开俱乐部。

然而，因斯并不相信签下曼祖基奇是球队所面临的重大问题的临时解决方案。

“我不认为曼朱基奇是答案。”因斯告诉《镜报》。

“我觉得你永远不会在一月得到最好的球员，俱乐部也不会在一月卖掉他们最好的球员，所以不管曼联得到谁都只是权宜之计。”

“如果他们想走年轻球员的路，那么他们应该关注年轻前锋，而不是伊布或曼祖基奇。”

曼祖基奇在本赛季还没有踢过一分钟的比赛，并且被尤文主帅萨里排除在了冠军联赛的大名单之外。

然而，他近年来为俱乐部做出了许多贡献，自2015年从马德里竞技加盟以来，他在162场比赛中打进44球。

与此同时，曼联目前在英超联赛中排名第12位，最近在国内联赛和欧洲联赛的比赛中都表现不佳。

因斯说:“对阵阿尔克马尔时，他们没有一脚射正，这很尴尬。对阵纽卡斯尔的比赛中有三次糟糕的射门，这对曼联来说也很尴尬。”

曼联的下一个对手是联赛领头羊利物浦，他们本赛季已经打了8场比赛，一分未失。

在那之后，红魔将拜访贝尔格莱德游击队，希望在欧罗巴联赛中取得小组第一的位置。”