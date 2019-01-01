因斯：自己选的肖索 哭着也要支持

这位前红魔中场坚称索尔斯克亚并非球队帅位的恰当人选，但他也强调红魔现在应该给予主帅充分的支持。

虽然在这个夏天买进了马奎尔和詹姆斯，但新赛季开赛以来，红魔在6轮联赛过后只取得了8个积分。

因斯曾公开方队索尔斯克亚转正，但现在他认为老特拉福德必须对自己做出的选择保持耐心，并且给予他们的主帅以充分的支持。

前红魔中场告诉Paddy Power：“我去年就说过——还因此遭到嘲讽——索尔斯克亚在他这个阶段就不应该获得曼联的工作。我一直坚持这一观点。”

“每个人都被他刚来时候的表现惊艳到了，但没考虑到球队即将面对的赛程。这是以结果为导向的工作，这没问题，但你也不能忽视表现。”

“现在，既然已经决定了由他出任主帅，就应该允许他有一个长期的计划，买他想要的人，他们必须与他站在一起。”

“不考虑他们周末是赢是输，他是红魔的人。没有第二条路可以走。”

“他们不能因为几场比赛就解雇他们的主帅，放弃他们的计划。赢得比赛，人们就会再次开心起来，而如果他们再次失利，质疑又会接踵而至。”

“他们是世界上最伟大的球队之一，不管他们做什么，都会上报。这是作为曼联球员或者教练都会遇到的事。”

“但他们不再能够震慑住对手。球队都知道即使是老特拉福德，他们也能够从这里带走些什么。现在的曼联很脆弱。”

“切尔西早就有了更清晰的认识。我认为索尔斯克亚和兰帕德一样，两名年轻的，缺乏经验的主帅，被放进了两家庞大的俱乐部。”

“有人能告诉我曼联现在想干嘛吗？我真的一点头绪都没有。”

“他们太依赖年轻的詹姆斯了，他是很能干，但上赛季他还在英冠的斯旺西，这真是太疯狂了。”

“现在的球队里没人能让我感到兴奋。”

当地时间周三晚间，曼联将与罗奇代尔进行卡拉宝杯的比赛，周末，他们将坐镇主场迎接埃梅里的球队。